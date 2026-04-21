Зеленський назвав причину поразки Орбана на виборах в Угорщині

За словами глави держави, угорський премʼєр побудував свою кампанію на ненависті до українців

Президент: «На ненависті не можна вигравати постійно. На ненависті можна тактично виграти, але стратегічно – точно програти»

Президент України Володимир Зеленський назвав причину поразки угорського прем’єра Віктора Орбана на парламентських виборах 12 квітня. За його словами, вибори в Угорщині – це стратегічний програш Орбана. Про це очільник України розповів в інтерв'ю «Фактам», повідомляє «Главком».

«Я багато разів це казав. Зі мною не погоджувалися багато лідерів. На ненависті не можна вигравати постійно. На ненависті можна тактично виграти, але стратегічно – точно програти», – каже він.

Глава держави наголосив, що робив усе, щоб налагодити відносини з Віктором Орбаном. «Навіть коли він вішав білборди з ненавистю до мене, я казав, що я – вибір народу України. Ненависть до мене – це проєкція ненависті до українців. А потім вони почали у своїх меседжах це підтверджувати», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що уряд Орбана заборонив логістику через Угорщину, підтримку України, а також блокував санкційні пакети проти Росії.

«Забороняти зброю, підтримку України – це ж не проти мене особисто. Це проти Збройних сил і наших людей. Блокувати транзит – і ми змушені шукати інші шляхи. Згадайте, крок за кроком саме так і було.Вони заборонили логістику через себе, заборонили підтримку, блокували санкційні пакети. Двадцятий санкційний пакет заблокований. Прибирали зі списків, які ми подавали, російських олігархів. Прибирали ці назви, ці імена», – каже він.

За словами українського лідера, угорський уряд заявляв, що нібито блокує допомогу Україні через неповагу до меншин. «Це брехня. Я зустрічаюся з меншиною, ми робимо все, що вони хочуть. І ось вам 90 млрд євро. І це вже стратегічний програш. Він побудував свою кампанію на ненависті до українців. А угорці, угорський народ, показали йому: ми з цим не погоджуємося», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про готовність зняти вето з виділення Україні кредиту від ЄС у розмірі 90 млрд євро. Головною умовою Будапешта є відновлення транзиту нафти територією України через трубопровід «Дружба». За словами Орбана, позитивне рішення може бути ухвалене вже на цьому тижні щойно постачання відновиться.

Як відомо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.

До слова, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць зі 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

Лідер «Тиси» Петер Мадяр стане новим прем'єром. Він замінить на цій посаді Орбана, який став головою угорського уряду 2010 року.