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Трамп відповів, чи допомагатиме Україні зброєю у разі перемоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трамп відповів, чи допомагатиме Україні зброєю у разі перемоги
Трамп заявив, що питання війни в Україні є для нього дуже болючим
фото з відкритих джерел

Колишній президент США  зазначив, що РФ має потужну армію, хоча українці і є дуже хоробрими

Відомий своїми скандальними заявами кандидат у президенти США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на питання, чи продовжить він допомагати Україні зброєю і чи дозволить Путіну окупувати частину або всю Україну, якщо його знову буде обрано президентом. Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News.

Він сподівається, що до того часу, поки він візьме на себе повноваження президента, пройде багато часу, більше дев’яти місяців – для війни і політики це «вічність». «Сподіваюсь, що до цього не дійде», – відповів Трамп на питаттян, чи допомагати Україні зброєю та чи дозволить у разі чого Росії й далі окуповувати українські території. 

Колишній президент США  зазначив, що РФ має потужну армію, хоча українці і є дуже хоробрими. На його переконання, треба шукати компромісу шляхом переговорів. 

Також Трамп заявив, що питання війни в Україні є для нього дуже болючим. Він впевнений, що вторгнення не було б, якби він був президентом.

«Я дуже добре знав Путіна, у нас були добрі стосунки. Він би ніколи не зважився на широкомасштабне вторгнення, якби я був президентом. Якби у нас був справжній лідер, він (Путін – «Главком») би ніколи цього не зробив. Пам'ятаєте, він не робив цього упродовж років, і не було ніякої реальної загрози, що він це зробить. Я говорив з Путіним, я казав: «Ти не можеш цього зробити». Якби я був президентом, всі ці люди жили б, всі ці гарні міста, старовинні тисячолітні куполи, золоті куполи, культуру неможливо замінити. Це жахлива ситуація», – заявив Трамп.

Нагадаємо, під час суботнього передвиборчого мітингу в Огайо колишній президент США Дональд Трамп розповів вигадану історію про те, як він нібито перехитрив своїх опонентів-демократів, оприлюднивши «запис» телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у 2019 році, яка стала ключовим фактором першого імпічменту Трампа. 

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Теги: війна Дональд Трамп Україна

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