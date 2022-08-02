Літак Ненсі Пелосі повернув у бік Тайваню

Китай заявив, що вживатиме рішучих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню

Сайт адміністрації президента Тайваню зазнав кібератаки

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, ймовірно, направляється до Тайваню. Літак, на якому може перебувати Пелосі, повернув у сторону Тайваню. Про це свідчать дані з порталу flightradar24.

Він вилетів з Малайзії і зараз прямує на північний схід, де знаходиться, зокрема, і Тайвань. Куди саме летить літак, поки що незрозуміло.

Літак, на борту якого може бути Пелосі, вилетів з Малайзії і зараз прямує в сторону Тайваню скрін сайту

У той же час, сайт адміністрації президента Тайваню зазнав кібератаки. Нині він не відкривається.

Місцеві джерела повідомляють, що китайські винищувачі вилетіли на бойове патрулювання до зони ідентифікації ППО Тайваню, а Тайбей у свою чергу підняв винищувачі Mirage 2000.

Напередодні стало відомо, що Пелосі відвідає Тайвань у рамках свого турне Азією. Як відомо, 2 серпня офіційний представник МЗС КНР Хуа Чуньїн повідомив, що Китай вживатиме рішучих заходів у разі візиту Пелосі до Тайваню. Як відомо, сьогодні Китай вивів танки на пляжі навпроти Тайваню.

27 липня стало відомо, що Китай та США нарощують свою військову силу навколо Тайванської протоки, оскільки зростає напруга через можливий візит на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.