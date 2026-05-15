Росія активізувала вербування студенток на тлі дефіциту армії

Російським студенткам пропонують службу в обмін на списання боргів

Росія почала масштабне вербування студенток до підрозділів безпілотної авіації не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й у навчальних закладах по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У ЦПД заявили, що раніше подібна практика фіксувалася переважно на окупованих територіях, однак тепер кампанія охопила університети та коледжі по всій Росії.

«Росія масштабує вербування студенток до підрозділів БПЛА. Якщо раніше така практика фіксувалася переважно на тимчасово окупованих територіях, то тепер вона охопила навчальні заклади по всій Росії», – зазначили у Центрі.

За даними ЦПД, вербування проводиться безпосередньо у навчальних закладах. Для цього використовують смс-розсилки, оголошення на моніторах у вишах та особисті розмови зі студентами після лекцій.

Окремо фіксуються випадки, коли студенткам із заборгованістю за навчання пропонують укласти контракт із військовими структурами в обмін на списання боргів.

У Центрі наголосили, що російське Міністерство оборони намагається переконати молодь у тому, що служба в підрозділах БПЛА не передбачає участі у бойових діях на передовій. За офіційною версією, контракт укладається на один рік, а самі оператори дронів нібито виконують завдання далеко від лінії фронту.

Втім у ЦПД повідомили, що вже зафіксований перший випадок загибелі завербованого студента. За інформацією Центру, 23-річний студент із Бурятії підписав контракт із підрозділом БПЛА у січні 2026 року, а вже у квітні загинув у Луганській області неподалік фронту.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що Кремль поступово перетворює систему освіти на механізм поповнення військових підрозділів.

«Росія цинічно перетворює навчальні заклади – як на окупованих територіях, так і всередині країни – на конвеєр поповнення підрозділів БПЛА», – заявили у ЦПД.

У Центрі також зазначили, що розширення кампанії вербування свідчить про проблеми з комплектуванням особового складу в російській армії. Через нестачу людей влада РФ змушена знижувати віковий поріг та залучати нові соціальні групи, зокрема студентську молодь.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти осіб та компаній, причетних до вербування іноземців для роботи на виробництві ударних дронів у спеціальній економічній зоні «Алабуга» в Татарстані. До санкційного списку внесли 18 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із програмою Alabuga Start.

За даними британської влади, у межах цієї схеми Росія вербує громадян із економічно вразливих країн, використовуючи оманливі пропозиції працевлаштування. Після прибуття до Татарстану їх залучають до виробництва військових безпілотників, які надалі застосовуються Росією у війні проти України.