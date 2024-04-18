Кремль не хоче турбуватися через сплеск убивств, скоєних учасниками війни

Щонайменше 192 учасників війни з Україною було засуджено в Росії за насильницькі злочини з початку вторгнення

Сплеск насильства з боку учасників війни, які повернулися з України, не є предметом занепокоєння Кремля, заявив речник президента Дмитро Пєсков. Про це пише The Moscow Times.

Він відповів негативно на запитання про те, чи фіксує Кремль якусь тривожну статистику у зв'язку з тим, що в російських ЗМІ все частіше з'являються публікації про «трагічні випадки домашнього насильства», скоєного учасниками війни.

Пєсков нагадав, що нещодавно Володимир Путін був присутній на розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ і «серед викликів, які викликають стурбованість, ці види насильства ніяк не фігурували».

Щонайменше 192 учасників війни з Україною було засуджено в Росії за насильницькі злочини з початку вторгнення, підрахувала «Нова газета Європа».

Як повідомлялося, російські соціологи та психологи ще у минулому році відзначали, що досвід безкарності, під час зґвалтувань на окупованих територіях України, вплине на проблеми сексуального насильства у Росії, коли російські військові будуть повертатися у мирне життя та зустрічатися із синдромом посттравматичного стресового розладу. Про це пише незалежне опозиційне російськомовне медіа Meduza.

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На думку російських дослідників та психологів, ПТСР призводить до підвищення рівня насильства різних видів. У людей із цим розладом можуть виникати проблеми із гнівом та самоконтролем. Підвищенню кількості зґвалтувань також може сприяти поширена у російському суспільстві установка «ні означає так», через яку деякі люди сприймають відмову як флірт або завуальовану згоду на будь-які сексуалізовані дії.

На думку російських дослідників та психологів, ПТСР призводить до підвищення рівня насильства різних видів. У людей із цим розладом можуть виникати проблеми із гнівом та самоконтролем. Підвищенню кількості зґвалтувань також може сприяти поширена у російському суспільстві установка «ні означає так», через яку деякі люди сприймають відмову як флірт або завуальовану згоду на будь-які сексуалізовані дії.

До слова, за офіційними даними кількість злочинів проти статевої недоторканності у Росії протягом останніх 10 років значно зросла. А кількість проявів сексуального насильства щодо дітей збільшилася на 44% – з 9524 у 2010-му до 16 887 у 2021-му.