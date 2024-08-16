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У Суджі знесли пам'ятник Леніну (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Суджі знесли пам'ятник Леніну (фото)
Від пам'ятника Леніну у російській Суджі лишився один постамент
фото з відкритих джерел

Довкола постаменту порожньо, не помітно жодних протестів через демонтаж пам'ятника Леніну

У місті Суджа Курською області, яке перебуває під контролем українських військових, демонтовано пам'ятник Леніну. Про це свідчать численні фото та відео у соцмережах. 

Пам'ятник Леніну у Суджі зник з постаменту
Пам'ятник Леніну у Суджі зник з постаменту
фото з відкритих джерел

«Суджа присутня у всіх новинних програмах західних медіа. Місто, засноване козаками Сумського полку у 17 столітті, яке було столицею України, яку Ленін ще й створити до ладу не встиг за версією одного геополітика. А чому б Леніну не створити яку-небудь Російську область у складі Росії? А то ні за царів, ні після так і не знайшлося місця для Російської республіки», – пише у мережі Х дописувач під ніком «Галина.Професор». 

Нагадаємо, українські воїни взяли під свій контроль місто Суджа Курської області. Також є успіхи ЗСУ у низці інших населених пунктів.  

До слова, наступ українських сил у Курській області може бути відволікаючим маневром. А насправді ЗСУ можуть готувати якийсь потужний удар винищувачами F-16. Таку думку висловив Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.

Читайте також: Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке увійшли ЗСУ
Теги: росія ЗСУ памятник Курщина

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