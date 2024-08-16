Довкола постаменту порожньо, не помітно жодних протестів через демонтаж пам'ятника Леніну

У місті Суджа Курською області, яке перебуває під контролем українських військових, демонтовано пам'ятник Леніну. Про це свідчать численні фото та відео у соцмережах.

Пам'ятник Леніну у Суджі зник з постаменту фото з відкритих джерел

«Суджа присутня у всіх новинних програмах західних медіа. Місто, засноване козаками Сумського полку у 17 столітті, яке було столицею України, яку Ленін ще й створити до ладу не встиг за версією одного геополітика. А чому б Леніну не створити яку-небудь Російську область у складі Росії? А то ні за царів, ні після так і не знайшлося місця для Російської республіки», – пише у мережі Х дописувач під ніком «Галина.Професор».

Нагадаємо, українські воїни взяли під свій контроль місто Суджа Курської області. Також є успіхи ЗСУ у низці інших населених пунктів.

До слова, наступ українських сил у Курській області може бути відволікаючим маневром. А насправді ЗСУ можуть готувати якийсь потужний удар винищувачами F-16. Таку думку висловив Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.