Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року: деталі від Мінекономіки

Ворог пошкодив 8,5 ГВт генеруючих потужностей України

З жовтня 2025 року Російська Федерація пошкодила 8,5 ГВт генеруючих потужностей України, зокрема тепло- та гідроенергостанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева на полях Всесвітнього економічного форуму.

Урядовець каже, що захистити енергопотужності було б дешевше, аніж відновлювати їх, однак Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони. Міністр зазначив, що для покриття дефіциту Україна наразі імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи – 1,9 ГВт.

Соболев додав, що російські обстріли спричиняють масові відключення тисяч будинків від електроенергії, води та опалення. Очільник Мінекономіки наголосив, що уряд намагається максимум енергії постачати населенню, але бізнес також потребує її.

«Ми маємо пройти цю частину важкої зими, нам потрібно обладнання, його запаси вичерпалися… Зараз невідкладні потреби $1 млрд – генеруючі потужності, мобільні підстанції, бекапи, обладнання», – каже він.

За словами міністра, в Україні вже працюють генератори загальною потужністю більш як 1 ГВт, які допомагають утримувати бізнеси, але з ними також є проблеми в таку морозну погоду, тому їх потрібно більше.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що 18 країн допомогли Україні з енергетичним обладнанням на тлі вкрай складної ситуації з електропостачанням після російських ударів.

До слова, Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС. Кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали зранку 20 січня.