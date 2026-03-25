Кадрові зміни в СБУ, Угорщина припиняє постачання газу в Україну. Головне за 25 березня 2026

Дайджест новин 25 березня 2026 року

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки. Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки. Крім того, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про призупинення постачання природного газу в Україну.

«Главком» склав добірку головних подій 25 березня:

Президент призначив нових керівників контррозвідки СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки. Глава держави призначив очільників департаментів, повʼязаних із контррозвідкою.

Так, Зеленський призначив Сергія Гуньковського начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки. До цього він обіймав посаду заступника відповідного департаменту. Тим часом начальником Департаменту військової контррозвідки СБУ став Віктор Заєць.

РФ готує операцію проти систем водопостачання України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація готує операцію проти систем водопостачання України. Глава держави наголосив, що кожна громада має відповідально поставитися до захисту таких об’єктів. «Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів», – каже він.

Крім того, президент повідомив, що провів селектор по всіх регіонах, де були російські удари і влучання. Особлива увага – Чернігівщині, де тривають відновлювальні роботи.

Угорщина припиняє постачання газу в Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про призупинення постачання природного газу в Україну. При цьому висунув ультиматум: експорт палива не відновиться, допоки Україна не забезпечить безперебійний транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба».

За словами Орбана, Україна блокує роботу нафтопроводу «Дружба», і «поки що ми успішно захищаємося від українського шантажу, і завдяки захищеним цінам угорці платять найнижчі ціни на заправках, і ми повинні рухатися далі, щоб прорвати нафтову блокаду і забезпечити Угорщину безпечним енергопостачанням».

Вищий антикорупційний суд отримав нового очільника

На зборах суддів Вищого антикорупційного суду 25 березня Ігоря Строгого було обрано новим головою ВАКС. Голова Антикорупційного суду обирається на три роки

Ігор Строгий – чинний суддя Вищого антикорупційного суду з початку його роботи у 2019 році. До обрання суддею ВАКС з 2012 року був суддею Шаргородського районного суду Вінницької області, ще раніше працював юрисконсультом.

Рада звільнила мешканців пошкодженого житла від сплати комуналки

Верховна Рада ухвалила закон про нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна. Документ регулює питання нарахування за житлово-комунальні послуги у випадках, коли житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України.

Ухвалений закон передбачає:

  • скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або знищений і не може використовуватися за призначенням;
  • звільнення власників пошкодженого чи зруйнованого житла від оплати окремих комунальних послуг на період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;
  • визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;
  • врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.

Відповідні норми діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення або скасування.

Інші важливі новини

  • Парламентський комітет підтримав законопроєкт про обмеження «Телеграму».
  • У Луцьку відправлено у відставку мера та секретаря міськради.
  • Міноборони повідомило про створення нового оборонного рубежу після масштабної атаки РФ.

