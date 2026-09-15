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Вучич повідомив, коли піде у відставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вучич повідомив, коли піде у відставку
Вучич візьме участь у передвиборчій кампанії як звичайний громадянин
фото: скриншот з відео

Наприкінці жовтня у Сербії відбудуться дострокові вибори до парламенту

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що 27 вересня піде у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Blic.

«Я подякую громадянам. Я запрошу всіх, хто прийде до влади, на теледебати. Я найдовше обіймав посаду президента нашої країни. Я б не зміг цього зробити без наших громадян. Я сумлінно служив громадянам Сербії – сумлінно, старанно, віддано та наполегливо, а потім піду як звичайний громадянин», – сказав Вучич.

Президент додав, що після цього візьме участь у передвиборчій кампанії як звичайний громадянин. Наприкінці жовтня у Сербії відбудуться дострокові вибори до парламенту.

«У мене також є пікап, у мене є власний автомобіль. У мене також є автопричіп, оскільки я не зможу спати де завгодно. Я поїду в найвіддаленіші села і залишатимуся там до пізньої ночі. Є ще багато сіл. Є тисячі й тисячі сіл, у яких я ще не був. Я хочу відвідати й міські райони, хочу поїхати в кожне місто, стояти біля магазинів, біля нічних клубів, щоб поговорити з людьми», – додав Вучич.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич 27 червня повідомив, що піде у відставку.

Зокрема, президент Сербії Александар Вучич заявив, що дострокові парламентські вибори в країні відбудуться 25 жовтня. За сербським законодавством, парламентські вибори призначає президент. Від дня їх оголошення до голосування має минути від 45 до 60 днів.

Теги: відставка Сербія

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