У Сербії знайдено 6500-річний кулон із людського зуба

Археологи встановили, що знайдений у Сербії людський зуб майже 20 років помилково вважали намистиною із зуба тварини

У Сербії археологи ідентифікували людський зуб віком понад 6500 років як підвіску, яку, ймовірно, носили на шнурку. Артефакт майже два десятиліття зберігався в музеї як намистина із зуба тварини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Phys.org.

Артефакт знайшли під час польових досліджень на території неолітичної пам’ятки Вінча в Ябланиці на південь від Белграда. Людський зуб завдовжки близько 23 мм спочатку помилково визначили як намистину із зуба тварини. Фрагменти знахідки передали до Музею Младеноваця, де вони майже два десятиліття зберігалися на полиці.

Археологи Неманья Маркович та Ана Маричич повторно дослідили предмет за допомогою мікроскопії та рентгенівського аналізу. Вони встановили, що в зубі було спеціально зроблено отвір, а сліди обробки свідчать про те, що його могли використовувати як підвіску.

За характером зношення дослідники визначили, що зуб належав людині середнього віку. Водночас гладка поверхня кореня вказує на те, що його, ймовірно, не виривали за життя – прикрасу могли виготовити вже після смерті людини.

Точно датувати знахідку складно, оскільки зуб виявили не в археологічному шарі, а на поверхні. Водночас порівняння техніки свердління з іншою прикрасою з Ябланиці дозволило дослідникам віднести кулон до періоду існування вінчанської культури, приблизно 6500 років тому.

6500-річний людський зуб, який, ймовірно, використовували як підвіску Фото: Phys.org

Науковці вважають знахідку першою достовірно задокументованою людською зубною прикрасою з неолітичної центральної частини Балкан. Вони також припускають, що такі предмети могли мати особисте або символічне значення та бути пов’язаними з пам’яттю про померлих.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що у Сербії шахтарі випадково виявили 13-метровий римський корабель. Дерев’яну конструкцію знайшли під час робіт у великому вугільному кар’єрі на території колишнього римського міста Вімінаціум. За останні роки в цьому районі археологи виявили два римські кораблі та три каное.