Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці
Младич переніс кілька інсультів і просив відпустити його на лікування до Сербії, але отримав відмову
фото: ТАСС

Гаазький трибунал у листопаді 2017 року засудив Младича до довічного ув’язнення

У Гаазі помер колишній генерал боснійських сербів Ратко Младич, який відбував довічне ув’язнення за геноцид і воєнні злочини під час війни в Боснії. Йому було 85 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Informer.

Гаазький трибунал у листопаді 2017 року засудив Младича до довічного ув’язнення, а у 2021 суд затвердив вирок. За ґратами він перебував 15 років – його затримали у 2011 році після багаторічного переховування.

Ратко Младич у 1993 році в Сараєво
Ратко Младич у 1993 році в Сараєво
фото: Reuters

У 1996 році Младича разом з іншими керівниками на той час невизнаної Республіки Сербської звинуватили у воєнних злочинах, скоєних під час розпаду Югославії. Обвинувачення складалося з 16 пунктів, серед яких був пункт про геноцид та три пункти щодо злочинів проти людяності.

Також Младича визнали причетним до облоги Сараєва, яка тривала майже чотири роки й призвела до загибелі близько 10 тис. людей, а також до масового вбивства боснійських мусульман у Сребрениці у 1995 році. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

Різанина у Сребрениціодин із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній європейській історії, скоєний у ході Боснійської війни 13-22 липня 1995 року, що полягав у спланованому масовому вбивстві боснійськими сербами близько 8 тис. боснійських мусульман чоловічої статі віком від 12 до 77 років. Різанину вчинено в районі боснійського міста Сребрениця після його захоплення військом Республіки Сербської під командуванням генерала Ратка Младича за співучасті воєнізованого формування «Скорпіони» під контролем Міністерства внутрішніх справ Сербії.

Завершені розгляди в міжнародних судах довели, що різанина в Сребрениці не була спонтанним явищем, а наперед спланована й методично втілена. Гаазький трибунал для колишньої Югославії у вироках проти Радислава Кристича, Відоє Благоєвича, Драгана Йокича, Любиші Беари та Вуядина Поповича визнав різанину в Сребрениці геноцидом. Наприкінці лютого 2007 року різанину в Сребрениці визнав геноцидом Міжнародний суд.

Зауважимо, що Младич переніс кілька інсультів і просив відпустити його на лікування до Сербії, але отримав відмову. Такі самі звернення надсилали до Гааги і його родичі, зокрема син Дарко.

Читайте також:

Теги: Сербія Боснія і Герцеговина смерть геноцид

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Ніцці розпочали розслідування після смерті клієнтки у салоні краси
У Франції 25-річна жінка померла після процедур у салоні краси: деталі
30 липня, 13:27
Внаслідок удару пошкоджено 13 автомобілів
Російські дрони вдарили по складах у Броварах: є жертва і 6 постраждалих
1 серпня, 13:28
Мадонна отримала три премії «Греммі» за альбом Мадонни Ray of Light
Помер музикант, який створював найвідоміші хіти Мадонни
7 серпня, 17:47
Галина Кучер загинула внаслідок удару Росії по Київщині
Унаслідок атаки РФ загинула директорка київської школи-ліцею та її родина
8 серпня, 14:27
Лавина зійшла в четвер на вершині заввишки 8047 метрів у гірському масиві Каракорум
У горах загинув легендарний альпініст: як це сталося
1 серпня, 21:51
У трьох районах столиці вогнеборці розгребли завали та загасили палаючі автомобілі
Атака на Київ забрала дев'ять життів: рятувальники показала наслідки удару (відео)
1 серпня, 06:22
Вантажний потяг сполученням Коростень - Дарниця здійснив наїзд на підлітка, який перебував на залізничній колії
На Бучанщині під колесами потяга загинув 14-річний хлопець
18 серпня, 08:59
Гейден Панеттьєр пішла з життя у неділю, 16 серпня. Їй було 36 років
Володимир Кличко щемливо прокоментував смерть своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєр
18 серпня, 10:51
Золані Тете був дворазовим чемпіоном світу з боксу
Титулований боксер Золані Тете був застрелений біля власного будинку в ПАР
23 серпня, 17:37

Соціум

У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці
У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці
Мер Сочі «привітав» батьків із загибеллю сина на війні проти України (відео)
Мер Сочі «привітав» батьків із загибеллю сина на війні проти України (відео)
У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі
У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі
Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області
Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області
Путін хоче кинути на війну ще 600 тис. людей. Розвідка дізналася терміни
Путін хоче кинути на війну ще 600 тис. людей. Розвідка дізналася терміни
«Офіцерське містечко» Петербурга: що відомо про район, де підірвано підполковника
«Офіцерське містечко» Петербурга: що відомо про район, де підірвано підполковника

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
87K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
68K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
46K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua