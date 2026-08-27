У Гаазі помер Ратко Младич, засуджений за геноцид у Сребрениці

Младич переніс кілька інсультів і просив відпустити його на лікування до Сербії, але отримав відмову

Гаазький трибунал у листопаді 2017 року засудив Младича до довічного ув’язнення

У Гаазі помер колишній генерал боснійських сербів Ратко Младич, який відбував довічне ув’язнення за геноцид і воєнні злочини під час війни в Боснії. Йому було 85 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Informer.

Гаазький трибунал у листопаді 2017 року засудив Младича до довічного ув’язнення, а у 2021 суд затвердив вирок. За ґратами він перебував 15 років – його затримали у 2011 році після багаторічного переховування.

Ратко Младич у 1993 році в Сараєво фото: Reuters

У 1996 році Младича разом з іншими керівниками на той час невизнаної Республіки Сербської звинуватили у воєнних злочинах, скоєних під час розпаду Югославії. Обвинувачення складалося з 16 пунктів, серед яких був пункт про геноцид та три пункти щодо злочинів проти людяності.

Також Младича визнали причетним до облоги Сараєва, яка тривала майже чотири роки й призвела до загибелі близько 10 тис. людей, а також до масового вбивства боснійських мусульман у Сребрениці у 1995 році. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

Різанина у Сребрениці – один із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній європейській історії, скоєний у ході Боснійської війни 13-22 липня 1995 року, що полягав у спланованому масовому вбивстві боснійськими сербами близько 8 тис. боснійських мусульман чоловічої статі віком від 12 до 77 років. Різанину вчинено в районі боснійського міста Сребрениця після його захоплення військом Республіки Сербської під командуванням генерала Ратка Младича за співучасті воєнізованого формування «Скорпіони» під контролем Міністерства внутрішніх справ Сербії. Завершені розгляди в міжнародних судах довели, що різанина в Сребрениці не була спонтанним явищем, а наперед спланована й методично втілена. Гаазький трибунал для колишньої Югославії у вироках проти Радислава Кристича, Відоє Благоєвича, Драгана Йокича, Любиші Беари та Вуядина Поповича визнав різанину в Сребрениці геноцидом. Наприкінці лютого 2007 року різанину в Сребрениці визнав геноцидом Міжнародний суд.

Зауважимо, що Младич переніс кілька інсультів і просив відпустити його на лікування до Сербії, але отримав відмову. Такі самі звернення надсилали до Гааги і його родичі, зокрема син Дарко.