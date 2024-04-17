WP: Росія хоче передати Ірану ППО, винищувачі для захисту від ударів Ізраїлю та США

У березні 2023 року російський виробник зброї «Старт» запросив делегацію з Ірану на екскурсію на свій оборонний завод

Росія хоче передати Ірану сучасні винищувачі та засобів протиповітряної оборони для захисту від можливих ударів Ізраїлю та США. Про це повідомляє The Washington Post.

Видання пише, що у березні 2023 року російський виробник зброї «Старт» запросив делегацію з Ірану на екскурсію на свій оборонний завод. Там виробляють російські системи ППО для збиття літаків.

Завод «Старт» перебуває під санкціями США через підтримку війни РФ проти України. Компанія виробляє мобільні пускові установки та інші частини для зенітних батарей, включно з російськими С-400, які, як кажуть військові аналітики, є зброєю, яка здатна виявляти та знищувати винищувачі-невидимки, на яких літають військові Ізраїлю та США.

Згідно з документами, отриманими виданням, тур продемонструє науково-технічний потенціал і виробничі можливості, які Москва може запропонувати Ірану.

Іран погодився поставити тисячі бойових безпілотників і ракет у 2022 році для підтримки війни Росії проти України, відкривши нову небезпечну сторінку у відносинах з Росією, пише видання.

Розширення зв'язків допомогло укласти угоду між Москвою та Тегераном, включаючи обіцянку, що Росія озброїть своїх союзників новітніми винищувачами та технологіями протиповітряної оборони, які захистять від майбутніх авіаударів Ізраїлю чи Сполучених Штатів. Це може допомогти зміцнити оборону Тегерана.

Невідомо, скільки систем було доставлено та розгорнуто в Ірані, але російські технології можуть покращити здатність Ірану збивати літаки та ракети, що робить його більш небезпечним противником, кажуть експерти.

Угоди щодо зброї, деякі деталі яких раніше не розголошувалися, є частиною ширшої співпраці, яка включає спільне виробництво військових БПЛА у РФ, обмін технологіями захисту від перешкод та оцінку в реальному часі зброї, розгорнутої проти НАТО та в Україні, заявили представники розвідки та експерти з озброєнь.

Нагадаємо, що Іран у ніч проти 14 квітня здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Близько 50% балістичних ракет Ірану під час атаки на Ізраїль впали, не досягнувши цілей, або не злетіли. Загалом Тегеран випустив ізраїльською територією 110 ракет класу «земля–земля» і 36 крилатих ракет.