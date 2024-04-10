Глава Китаю планує відвідати Європу – ЗМІ

Востаннє Сі Цзіньпін відвідував Угорщину в жовтні 2009 року, ще як віцепрезидент КНР

Сі Цзіньпін відвідає три європейські країни

На початку травня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн. Зокрема Францію, Сербію та Угорщину. Про це повідомляє Szabad Europa.

Зазначається, що лідер Китаю прибуде до Франції 5 травня на два дні,

Після Франції Сі Цзіньпін відвідає Белград. Візит до Сербії анонсував президент Сербії Александар Вучич ще наприкінці лютого, але тоді він не назвав точної дати. За інформацією видання, після Белграда голова КНР прибуде до Будапешта.

Два незалежні джерела видання підтвердили візит президента Китаю до Будапешта. Востаннє Сі Цзіньпін відвідував Угорщину в жовтні 2009 року, ще як віцепрезидент КНР.

Проте у жовтні 2023 року голова Китаю бачився з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Пекіні на міжнародному форумі «Один пояс, один шлях».

Тоді Сі Цзіньпін назвав Орбана своїм «давнім другом» і нагадав йому, що у 2024 році буде 75-річчя дипломатичних контактів між Китаєм та Угорщиною. За його словами, відзначення цього ювілею могло б вивести китайсько-угорське співробітництво на новий рівень.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю. У нього запланована зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення низки питань, зокрема російської агресії проти України.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров з офіційним візитом приїде до Китаю, зокрема говоритиме про війну в Україні.