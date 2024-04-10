Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава Китаю планує відвідати Європу – ЗМІ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Глава Китаю планує відвідати Європу – ЗМІ
Востаннє Сі Цзіньпін відвідував Угорщину в жовтні 2009 року, ще як віцепрезидент КНР
фото: Reuters

Сі Цзіньпін відвідає три європейські країни

На початку травня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн. Зокрема Францію, Сербію та Угорщину. Про це повідомляє Szabad Europa.

Зазначається, що лідер Китаю прибуде до Франції 5 травня на два дні,

Після Франції Сі Цзіньпін відвідає Белград. Візит до Сербії анонсував президент Сербії Александар Вучич ще наприкінці лютого, але тоді він не назвав точної дати. За інформацією видання, після Белграда голова КНР прибуде до Будапешта.

Два незалежні джерела видання підтвердили візит президента Китаю до Будапешта. Востаннє Сі Цзіньпін відвідував Угорщину в жовтні 2009 року, ще як віцепрезидент КНР.

Проте у жовтні 2023 року голова Китаю бачився з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Пекіні на міжнародному форумі «Один пояс, один шлях».

Тоді Сі Цзіньпін назвав Орбана своїм «давнім другом» і нагадав йому, що у 2024 році буде 75-річчя дипломатичних контактів між Китаєм та Угорщиною. За його словами, відзначення цього ювілею могло б вивести китайсько-угорське співробітництво на новий рівень.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 квітня розпочне триденний візит до Китаю. У нього запланована зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпінем для обговорення низки питань, зокрема російської агресії проти України.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров з офіційним візитом приїде до Китаю, зокрема говоритиме про війну в Україні. 

Читайте також:

Теги: Китай президент Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Газі залишається всього одна ізраїльська бригада – «Нахаль»
Ізраїль вивів майже всі війська з півдня Сектора Гази
7 квiтня, 16:19
США та союзники вступають у період ядерної невизначеності – The Economist
США та союзники вступають у період ядерної невизначеності – The Economist
5 квiтня, 03:05
Раніше Верховна Рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років
Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку
2 квiтня, 18:15
Золото може зростати у ціні й надалі
Вартість золота встановила новий історичний рекорд – Reuters
1 квiтня, 15:56
Байден розповів, що вперше запропонував Трампу зіграти в гольф ще 2016 року і знову запросив його на гру
Байден запропонував Трампу позмагатися у грі
31 березня, 18:30
Щодо Медведчука ще не запроваджено санкції з боку ЄС
Медведчук підкуповує європейських політиків: ЗМІ розкрили схему
30 березня, 15:50
НАТО не хоче воювати, але якщо дійде до війни – треба бути готовим перемагати
Адмірал НАТО розповів, звідки Альянс очікує удару Росії
23 березня, 14:08
За даними одного з французьких дипломатів, Макрон хоче приїхати в Україну «з відчутними результатами»
Стало відомо, чому Макрон затягує з візитом до України
11 березня, 17:21
Зеленський відреагував на нещодавні заяви про білий прапор
Зеленський прокоментував заяву про білий прапор
10 березня, 22:55

Політика

Глава Китаю планує відвідати Європу – ЗМІ
Глава Китаю планує відвідати Європу – ЗМІ
Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче надати Україні ракети Taurus
Зеленський пояснив, чому Шольц не хоче надати Україні ракети Taurus
Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ
Глава Пентагону порадив Україні атакувати інші цілі замість російських НПЗ
Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям
Чи називати тепер Путіна президентом? Американський дипломат дав пораду українцям
Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ
Євросоюз готує 14-й пакет санкцій проти РФ
Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни
Путін злякався їхати в затоплені регіони: там протестують росіяни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
24K
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
20K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
11K
США передали Україні трофейну іранську зброю
7595
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
6453
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка

Новини

Тепло та без опадів: прогноз погоди на 10 квітня
Сьогодні, 04:24
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Вчора, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Вчора, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Вчора, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Вчора, 15:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua