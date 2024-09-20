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Забоявся арешту? Путін відмовився їхати до Мексики на інавгурацію президентки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Забоявся арешту? Путін відмовився їхати до Мексики на інавгурацію президентки
Путін відмовився від візиту до Мексики
фото: Reuters

Замість глави Кремля в урочистих заходах візьме участь його представник

Російський диктатор Володимир Путін відхилив запрошення відвідати інавгурацію новообраної президентки Мексики Клаудії Шейнбаум. Про це повідомив директор латиноамериканського департаменту МЗС Росії Олександр Щетинін в інтерв'ю rtvi.com.

«Ми таке запрошення отримали (на інавгурацію президентки Мексики, – ред.), ми вдячні мексиканській стороні за це», – сказав Щетинін.

Замість того, щоб бути присутнім особисто, Путін призначив свого представника, який буде представляти Росію на урочистих заходах.

Представник російського МЗС не пояснив причини відмови Путіна, але додав, що начебто «Москва діє згідно з наявною протокольною практикою і тими зобов'язаннями, які є у російського лідера».

Нагадаємо, що Клаудія Шейнбаум стала першою жінкою, обраною на пост президента Мексики, набравши рекордні неповні 36 млн (61,18 %) голосів. Вона вступить на посаду 1 жовтня 2024 року.

До слова, Мексика запросила російського диктатора Володимира Путіна на інавгурацію Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня.  Міністерство закордонних справ України направило офіційне звернення до Мексики з проханням заарештувати Путіна в разі його прибуття на інавгурацію. Українська сторона підкреслила, що Мексика, як член МКС, має виконати ордер на арешт російського президента, виданий у березні 2023 року. Цей ордер стосується звинувачень у воєнних злочинах, включаючи викрадення українських дітей.

Утім, мексиканський президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що країна не зможе виконати прохання уряду України про арешт Путіна, якщо той відвідає Мексику. 

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Теги: путін арешт Мексика інавгурація

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