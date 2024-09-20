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У ЄС закликали до негайного арешту Путіна на підставі ордера кримінального суду

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У ЄС закликали до негайного арешту Путіна на підставі ордера кримінального суду
фото з відкритих джерел

Євросоюз закликав усі держави, що ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов’язання

Європейський Союз звернувся до всіх держав, що ратифікували Римський статут, із закликом виконувати свої міжнародні зобов’язання, зокрема щодо арешту російського президента Володимира Путіна. Цей заклик стосується ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом  через воєнні злочини, пов'язані з незаконною депортацією українських дітей. Про це пише Укрінформ.

«ЄС залишається глибоко стурбованим долею всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно переміщених Росією на тимчасово окуповані території України або незаконно депортованих до РФ та Білорусі. Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення в Україну», – зазначається у заяві.

Заява була оприлюднена під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, і в ній також було висловлено глибоке занепокоєння ЄС щодо долі українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно переміщених до Росії. ЄС закликає Росію та Білорусь забезпечити їх негайне повернення в Україну.

«Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт», – вказується в документі.

Крім того, Європейський Союз вимагає звільнення всіх незаконно затриманих осіб, зокрема трьох співробітників ОБСЄ, які перебувають у свавільному ув'язненні.

«Для досягнення цього ми закликаємо агресора, Росію, негайно припинити свою агресивну війну та повністю і беззастережно вивести всі свої війська і військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – підкреслюється у заяві.

ЄС наголосив на важливості дотримання міжнародного права та виконавчих обов’язків, зокрема щодо шести ордерів на арешт, виданих МКС, у тому числі ордера проти Путіна за воєнний злочин депортації. 

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Теги: Римський статут арешт статут Європейський союз

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