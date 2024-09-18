Новообрана президентка Мексики відповіла на запрошення Зеленського відвідати Україну

Адміністрації Шейнбаум зосередиться на розв'язанні внутрішніх питань

Новообрана президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що дотримуватиметься політики невтручання в зовнішні справи, продовжуючи курс свого попередника Андреса Мануеля Лопеса Обрадора. Про це повідомляє Fuser News.

Шейнбаум відхилила запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати Київ після вступу на посаду 1 жовтня.

«Наша відповідальність – тут. Ми будемо відвідувати деякі міжнародні заходи, які вважаємо важливими, але ми не будемо багато подорожувати. Наша відповідальність – тут», – підкреслила Шейнбаум.

Вона наголосила, що головним завданням її адміністрації буде розв'язання внутрішніх питань у країні.

Президентка також підтвердила прихильність Мексики підтримці дипломатичних відносин з усіма країнами, за винятком Еквадору, де у квітні стався інцидент із мексиканським посольством, який Шейнбаум назвала «порушенням суверенітету».

Нагадаємо, що Клаудія Шейнбаум стала першою жінкою, обраною на пост президента Мексики, набравши рекордні неповні 36 млн (61,18 %) голосів. Вона вступить на посаду 1 жовтня 2024 року.

До слова, Мексика запросила російського диктатора Володимира Путіна на інавгурацію Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. Міністерство закордонних справ України направило офіційне звернення до Мексики з проханням заарештувати Путіна в разі його прибуття на інавгурацію. Українська сторона підкреслила, що Мексика, як член МКС, має виконати ордер на арешт російського президента, виданий у березні 2023 року. Цей ордер стосується звинувачень у воєнних злочинах, включаючи викрадення українських дітей.

Утім, мексиканський президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що країна не зможе виконати прохання уряду України про арешт Путіна, якщо той відвідає Мексику.