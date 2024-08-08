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Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента: реакція України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мексика запросила Путіна на інавгурацію президента: реакція України
Україна сподівається, що Мексика заарештує Путіна
фото: з відкритих джерел

У посольстві подякували Мексиці за запрошення президента Володимира Зеленського на церемонію інавгурації Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. Водночас наголосили, що Путін – воєнний злочинец

Посольство України в Мексиці звернулося до мексиканського уряду з проханням заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурації президентки Клаудії Шейнбаум. Про це  йдеться у заяві посольства.

Звернення відбулося після того, як Мексика запросила Путіна на інавгурацію нової президентки.

У посольстві подякували Мексиці за запрошення президента Володимира Зеленського на церемонію інавгурації Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. Водночас наголосили, що Путін – воєнний злочинець.

«Ми сподіваємося, що уряд Мексики знає про те, що Владімір Путін є військовим злочинцем, якому пред'явлено ордер на арешт за підозрою у викраденні та примусовій депортації українських дітей до Росії, виданий Міжнародним кримінальним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика», – йдеться у повідомленні.

Також додали, що цей ганебний злочин – одна з численних причин, чому Путін разом з рештою військово-політичною верхівкою Росії повинен постати перед судом за розв'язання повномасштабної війни проти України, бомбардувань, розстрілів, тортур, зґвалтувань і пограбування українського народу.

«Ми сподіваємося, що мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши згадану особу до судового органу Організації Об'єднаних Націй у Гаазі», – підкреслило посольство України в Мексиці.

Нагадаємо, Мексика запросила російського диктатора Володимира Путіна на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбаум. Вона відбудеться 1 жовтня.

До відома, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії. Головний прокурор суду Карім Хан наголосив, є переконливі докази, що Путін несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій.

 

 

Теги: путін арешт Мексика

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