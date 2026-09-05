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Зеленський оголосив про утримання від ударів по РФ на час переговорів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський оголосив про утримання від ударів по РФ на час переговорів
Йдеться саме про повітряні удари, а не про припинення бойових дій на фронті
фото: Офіс президента України

Україна готова не завдавати ударів по Москві до кінця понеділка та очікує аналогічного рішення від Росії щодо Києва

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна тимчасово утримуватиметься від повітряних ударів по Росії на час переговорного процесу за участю американської сторони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

За словами президента, американські представники вже почали роботу з російською стороною. У зв'язку з цим Україна готова дотримуватися режиму припинення повітряних ударів по містах, які залучені до переговорного процесу.

«Відтепер і до кінця цієї доби суботи, в неділю та понеділок Україна готова утримуватись від ударів по Москві, і розраховуємо, що росіяни – по Києву», – сказав Зеленський.

Йдеться саме про повітряні удари, а не про припинення бойових дій на фронті. Такий режим має діяти на період роботи американської делегації, яка бере участь у дипломатичних контактах щодо завершення війни.

Зеленський також повідомив, що до Києва очікують спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. План дипломатичних заходів за участю американської команди вже затверджений. Президент заявив, що українська сторона готова до «змістовної розмови».

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив про поїздку Віткоффа і Кушнера до Росії та України для переговорів щодо завершення війни. 5 вересня американські представники прибули до Москви, де мають провести переговори з російською стороною.

У Москві заявили, що рішення пов'язане з майбутніми контактами американських переговорників у столиці України. Російський диктатор Володимир Путін нібито наказав російським військам протягом трьох діб не завдавати ударів по Києву. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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Теги: росія переговори війна Володимир Зеленський

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