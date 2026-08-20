Зеленський анонсував далекобійну відповідь на масовану атаку РФ

Президент заявив про збільшення ресурсів для української далекобійності та назвав головну проблему під час відбиття російського удару

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на останню масовану російську атаку далекобійними ударами. За його словами, українська далекобійність отримає додаткові ресурси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Зеленський розповів, що протягом значної частини дня у Києві та області, зокрема у Борисполі та Броварах, тривали роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Окупанти застосували балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники.

Президент звернув увагу на суттєву різницю в ефективності перехоплення різних типів російських ракет. «Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для патріотів, це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити», – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна готова самостійно платити за необхідне озброєння, однак для його отримання потрібні відповідні рішення союзників.

«Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо, щоб були рішення, відповідні політичні рішення партнерів, і передусім в Сполучених Штатах. Я вдячний усім, хто реально допомагає Україні оборонятись та рятувати життя людей», – сказав президент.

За словами Зеленського, внаслідок останнього російського удару загинули 16 людей, ще майже 50 були поранені. Пошкоджено понад 200 об'єктів, зокрема 86 житлових будинків, дитячу лікарню, соціальну інфраструктуру та торговельні об'єкти.

Президент наголосив, що Україна не залишить атаку без відповіді. «Ми обов'язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інший російський удар. Відповімо цілком справедливо і далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу», – заявив Зеленський.

Також глава держави повідомив, що підписав укази про запровадження нових санкцій. Йдеться про кілька пакетів обмежень проти російського воєнного комплексу та осіб, які зберегли зв'язки з РФ.

До санкційних рішень потрапили, зокрема, колаборанти на тимчасово окупованих територіях України та колишні українські діячі, які перебувають у Європі, однак продовжують підтримувати зв'язки з Росією.

Зеленський запевнив, що Україна продовжить санкційну роботу та синхронізацію власних обмежень із санкціями міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що за останніми даними, внаслідок російської атаки у Києві загинули 16 людей. Ліквідація наслідків ударів та пошуково-рятувальні роботи у Солом'янському, Святошинському та Дарницькому районах столиці тривають. У п'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки.