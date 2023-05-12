Залужний отримав у подарунок вишиванку, як у Бандери (фото)

Вишиванку створили львівські майстри

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав у подарунок вишиванку у military style та подарували першу сорочку з колекції. Про це повідомили на сторінці проєкту «Вишивка в одязі видатних українців» у Facebook.

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Вишиванку створили львівські майстри. «Була створена сорочка для захисника Бандера Military Stile! Ми пишаємося тим, що найперша сорочка з цієї колекції тепер належить нашому Головному захиснику! Нехай вона стане вишиваною бронею для нашого головнокомандуючого, бо саме він веде наших воїнів до Перемоги!», – йдеться у повідомленні.

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Сорочку створили за схемами Вікторії Кривоніс, її пошили в ательє ZETA atelier, а вишивала майстриня Ольга Лелик. Зазначається, що рік тому проєкт «Вишивка в одязі видатних українців» відтворив сорочку Степана Бандери. Разом з ініціативою «Всесвітній день вишиванки» провели не одну акцію «Вишиванка – духовна броня українців», що допомогло зібрати кошти та придбати бронежилети для воїнів, реанімобіль для госпітальєрів, та необхідне спорядження для ЗСУ.

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Нагадаємо, вінницький ветеран-розвідник Роман Кашпур розігрує прапор України із підписом Валерія Залужного .