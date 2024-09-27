Платформа «Друзі миру»: Угорщина доєднається до ініціативи Бразилії та Китаю

Сійярто заявив, що Угорщина приєднається до ініціативи для просування плану щодо припинення війни в Україні

До китайсько-бразильської ініціативи долучилися 15 країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія

Угорщина доєднається до платформи «Друзі миру», яку організовують Китай та Бразилія. Мета ініціативи полягає у тому, щоб терміново розпочати мирні переговори для припинення війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє The Budapest Times.

«Є велика більшість країн, які виступають за мир, і до них належить Угорщина. Але мало європейських країн входять до цієї групи», – сказав Сійярто.

За словами посадовця, країни Глобального Півдня заявляють, що «втомилися платити свою ціну за війну, яка відбувається за тисячі кілометрів від них». Вони також вважають, що країни Заходу лише загострюють російсько-українську війну, ухвалюючи рішення, «які погіршують ситуацію».

Сійярто заявив, що Угорщина приєднається до ініціативи, яку спільно розробляють Китай і Бразилія для просування їхнього плану щодо припинення війни в Україні. За словами угорського міністра, до цієї ініціативи вже долучилися 15 країн, серед яких Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.

Нагадаємо, Китай разом із країнами Глобального Півдня планує створити платформу «Друзі миру», яка займатиметься «політичним врегулюванням українського питання».

У кулуарах ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся з головним спеціальним радником президента Бразилії Селсо Аморімом. Під час цієї зустрічі Ван Ї розповів, що Китай, Пакистан та інші країни Глобального Півдня мають намір створити платформу «Друзі Миру», яка буде спрямована на «кризу в Україні». За словами глави МЗС Китаю, ця платформа є відкритою та не прагне ні з ким конкурувати.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував візит до країни очільника українського зовнішньополітичного відомства Андрія Сибіги наступного тижня.