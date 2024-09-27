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Скільки ще триватиме і як закінчиться війна в Україні? Президент Сербії висунув версію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Скільки ще триватиме і як закінчиться війна в Україні? Президент Сербії висунув версію
Вучич переконаний: зараз миру між РФ та Україною бути не може
фото: PAP/EPA

Союзник Путіна стверджує, що «росіяни зараз мають психологічну перевагу на полі бою»

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту. Про це він заявив в інтерв'ю TV Informer.

«Ніхто цього не приховує, і врешті-решт настане мир. Я вперше говорю це публічно – на основі досягнутих рубежів за корейським сценарієм», – сказав сербський лідер.

А до того, як це станеться, Україна, і Росія, на його думку, «битимуться за кожне село і за кожне місто без жодних рішень».

Вучич стверджує, ніби питання України серед простих американців зараз – на дев'ятому місці, а в пріоритеті проблеми міграції, економіки та охорони здоров’я.

«Росіяни зараз, при всіх проблемах, не показують, що вони з цим стикаються. Звичайно, у них є економічні проблеми, але вони показали, що вони жорсткіші, що стосується економіки, так. Вони показали, що вони сильніші, ніж усі очікували. Ми не недооцінюємо їхню армію, звичайно, очікувалося, що російська економіка буде падати швидше. Вони використовували свої ресурси для розбудови своєї військової та спеціальної промисловості, і саме це тримає Росію економічно», – заявив президент Сербії.

На його переконання, зараз миру між РФ та Україною бути не може, «тому що росіяни зараз мають психологічну перевагу на полі бою».

«Трамп орієнтований на бізнес, і він шукатиме рішення. Хто б не переміг на виборах у США, він не буде так підтримувати Київ, як раніше», – припустив Вучич.

Нагадаємо, раніше Вучич заявив, що Сербія не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС (до якої входить, зокрема, РФ), адже Белград прямує до членства в Європейському союзі. 

До слова, Вучич казав, що він не впевнений, що країни Західних Балкан можуть стати частиною Європейського Союзу раніше, ніж Україна. 

Теги: Україна війна Сербія

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