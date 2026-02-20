Донька Медведчука отримала російський паспорт

Дарья Марченко отримала громадянство РФ 24 жовтня 2025 року

Донька обвинуваченого у державній зраді екснардепа, кума Путіна Віктора Медведчука та колишньої телеведучої Оксани Марченко Дарья стала громадянкою Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

За даними журналістів, 21-річна Дарья 24 жовтня 2025 року отримала російський паспорт у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Москві. В документі вказане прізвище не батька, а матері: Марченко. При цьому Дарья має громадянство України і в паспорті її прізвище – Медведчук.

Дарья разом з Оксаною Марченко фото з відкритих джерел

Донька Віктора Медведчука є похресницею російського диктатора Володимира Путіна і Світлани Медведєвої – дружини чинного заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

За даними російських ЗМІ, Дарья Марченко 13 лютого 2026 року стала гендиректоркою російських компаній «Алмирида Инвестментс» та «Рад-Эв» (ця фірма володіє віллою Віктора Медведчука в окупованому Криму). З 2021 року похресниця Путіна живе у Москві. У тому ж році вона вступила на бакалаврат Вищої школи економіки за напрямом «Управління бізнесом».

Як повідомлялося, дружина обвинуваченого у державній зраді проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко 18 лютого 2022 року перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі чоловіка, який раніше був агентом СБУ.

Журналісти встановили особи всіх охоронців, що супроводжували колишню українську телеведучу під час виїзду з України. Серед них виявився Валерій Туз, який, за інформацією джерел розслідувачів у Податковій, ніколи офіційно не працював у охоронній фірмі родини Медведчука «Шторм» чи інших пов’язаних компаніях. Натомість з четвертого кварталу 2022 року по другий квартал 2024-го отримував зарплату від Служби безпеки України.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.