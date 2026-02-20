Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Донька Медведчука отримала російський паспорт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Донька Медведчука отримала російський паспорт
З 2021 року похресниця Путіна живе у Москві
фото з відкритих джерел

Дарья Марченко отримала громадянство РФ 24 жовтня 2025 року

Донька обвинуваченого у державній зраді екснардепа, кума Путіна Віктора Медведчука та колишньої телеведучої Оксани Марченко Дарья стала громадянкою Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Слідство.Інфо».

За даними журналістів, 21-річна Дарья 24 жовтня 2025 року отримала російський паспорт у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Москві. В документі вказане прізвище не батька, а матері: Марченко. При цьому Дарья має громадянство України і в паспорті її прізвище – Медведчук.

Дарья разом з Оксаною Марченко
Дарья разом з Оксаною Марченко
фото з відкритих джерел

Донька Віктора Медведчука є похресницею російського диктатора Володимира Путіна і Світлани Медведєвої – дружини чинного заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

За даними російських ЗМІ, Дарья Марченко 13 лютого 2026 року стала гендиректоркою російських компаній «Алмирида Инвестментс» та «Рад-Эв» (ця фірма володіє віллою Віктора Медведчука в окупованому Криму). З 2021 року похресниця Путіна живе у Москві. У тому ж році вона вступила на бакалаврат Вищої школи економіки за напрямом «Управління бізнесом».

Як повідомлялося, дружина обвинуваченого у державній зраді проросійського політика Віктора Медведчука Оксана Марченко 18 лютого 2022 року перетнула українсько-білоруський кордон у супроводі чоловіка, який раніше був агентом СБУ.

Журналісти встановили особи всіх охоронців, що супроводжували колишню українську телеведучу під час виїзду з України. Серед них виявився Валерій Туз, який, за інформацією джерел розслідувачів у Податковій, ніколи офіційно не працював у охоронній фірмі родини Медведчука «Шторм» чи інших пов’язаних компаніях. Натомість з четвертого кварталу 2022 року по другий квартал 2024-го отримував зарплату від Служби безпеки України.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію. 

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.

Читайте також:

Теги: громадянство Віктор Медведчук паспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Піховшек перестав вести соціальні мережі та з’являтися в медіа після початку повномаштабного вторнення
Нардеп Юрчишин просить СБУ допитати Піховшека, який досі живе у Києві
26 сiчня, 20:28
Яхта Медведчука Royal Romance опинилася у «підвішеному стані»: що відомо
Яхта Медведчука Royal Romance опинилася у «підвішеному стані»: що відомо
30 сiчня, 13:28
Більшість іноземців, яких завербували до армії РФ, гинуть на війні
Африканські найманці отримали російські паспорти на окупованій Луганщині (фото)
5 лютого, 12:25
Нові зміни мають набути чинності 6 червня 2026 року
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
9 лютого, 14:43
Євген Сморигін одружений з українкою та має трьох дітей
«Я громадянин світу». Актор «Дизель шоу» заявив, що не може назвати себе українцем
18 лютого, 12:17
Представник Ямайки Стона шокував фаворита Олімпійських Ігор-2024, Миколаса Алекну, здобувши золото в Парижі
Одинадцять іноземних легкоатлетів змінять прапор перед Олімпіадою-2028
22 сiчня, 20:51
Йолка родом із Ужгорода, проте ще до повномасштабної війни в Україні вирішила будувати кар'єру в Росії
Співачка з Ужгорода отримала громадянство Росії
31 сiчня, 15:58
Після 24 лютого 2022 року, каже Марал, ставлення оточення в Росії різко змінилося
Громадянка Росії під час війни переїхала до Львова
1 лютого, 17:28
Посвідка на тимчасове проживання іноземців в Україні. Уряд ухвалив рішення
Посвідка на тимчасове проживання іноземців в Україні. Уряд ухвалив рішення
6 лютого, 10:15

Суспільство

Донька Медведчука отримала російський паспорт
Донька Медведчука отримала російський паспорт
Син підозрюваного у вбивстві Парубія загинув на війні: результати ДНК-експертизи
Син підозрюваного у вбивстві Парубія загинув на війні: результати ДНК-експертизи
Чого добився Путін енергетичним терором? Соціолог пояснив, як блекаути вплинули на готовність українців «миритися»
Чого добився Путін енергетичним терором? Соціолог пояснив, як блекаути вплинули на готовність українців «миритися»
Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування
Генерал РФ Демурчієв катував та вбивав українських військових – розслідування
«Зупинимо зло разом». Платформа Strichka розпочала масштабну акцію, щоб об’єднати українців
«Зупинимо зло разом». Платформа Strichka розпочала масштабну акцію, щоб об’єднати українців
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua