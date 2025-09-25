Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та Президент Сирії Ахмед Хусейн аш-Шараа домовилися будувати майбутні відносини на принципах взаємної поваги та довіри

Україна та Сирія підписали Спільне комюніке, яке офіційно відновлює дипломатичні відносини між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей крок є важливим для обох держав, і висловив готовність підтримувати сирійський народ на шляху до стабільності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Зеленського у телеграм-каналі.

Як відомо, президент України та президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели переговори, під час яких обговорили перспективні сфери для подальшої співпраці, а також безпекові загрози, з якими стикаються обидві країни. Сторони наголосили на важливості протидії цим загрозам.

За підсумками перемовин, лідери домовилися будувати майбутні відносини на принципах взаємної поваги та довіри.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Сирії Ахмад аш-Шараа прибув до Вашингтона з офіційним візитом, що став першим візитом глави сирійської держави до США за майже шість десятиліть. Цей візит може стати важливим сигналом щодо майбутніх відносин між Сирією та США, а також вплинути на ситуацію в регіоні Близького Сходу. Про це пише «Главком» з посиланням на світові ЗМІ.

Наразі не зовсім зрозуміло, чи відбудуться особисті переговори аш-Шараа з президентом США Дональдом Трампом, однак візит без сумніву викликає значний інтерес у міжнародних колах. Попередній контакт між офіційними представниками США та Сирії відбувся 58 років тому, до початку довготривалої дипломатичної ізоляції між країнами.

У травні цього року президент США Дональд Трамп зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа. Зустріч відбулась у Саудівській Аравії, де американський президент перебував з візитом. В ході зустрічі Трамп закликав сирійського лідера до нормалізації відносин з Ізраїлем.

Вже у липні Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року.

Тоді міністерство закордонних справ Сирії заявило, що припинення санкцій проти сирійської держави «відкриє двері довгоочікуваному відновленню та розвитку».