Зеленський летить до США: буде зустріч з Трампом та Меланією

Візит до США відбудеться наступного тижня в рамках Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирушить до США для участі в Генеральній Асамблеї ООН. У Нью-Йорку у нього запланована велика кількість зустрічей, серед яких – переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це Зеленський зауважив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Сполучені Штати. Готуємось до Генеральної Асамблеї ООН. Є велика кількість зустрічей. Можу сказати приблизно, на що розраховуємо. Розраховуємо на самміт по поверненню українських дітей, які були викрадені Росією. На сьогодні є 38 делегацій, які готові взяти участь у саміті, це сильне представництво. Буде велика коаліція щодо повернення дітей. Також буде Кримська платформа. Розраховуємо також на десь приблизно три десятки країн», – зазначив глава України.

Зокрема, Зеленський підкреслив, що буде велика кількість двосторонніх зустрічей. «Бізнес, технології, оборонка, «мінерал-діл». Це будемо об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей», – додав він.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським наступного тижня відвідає Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку. Президент Дональд Трамп зустрінеться з українським лідером.

Як повідомлялося, президент Польщі Кароль Навроцький 21-24 вересня відвідає США та візьме участь у загальних дебатах ювілейної 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там же буде й президент України Володимир Зеленський. Варто зазначити, що Зеленський ще не бачився з Навроцьким після того, як той офіційно став президентом Польщі після 10-річної каденції Анджея Дуди.