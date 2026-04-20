Зеленський провів першу розмову з президентом Гондурасу: про що говорили

Лідери вперше встановили прямий контакт і домовилися про співпрацю в енергетиці, агросекторі та технологіях

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин телефонну розмову з президентом Гондурас Насрі Асфура. Сторони обговорили перспективи співпраці між країнами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Зазначається, що це був перший контакт на рівні глав держав між Україною та Гондурасом. «Лідери обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, в яких Україна готова ділитися своїм досвідом і допомагати: від сільського господарства до виробництва й застосування дронів, децентралізації енергетики та цифровізації», – йдеться у повідомленні.

За підсумками розмови сторони домовилися, що їхні команди працюватимуть над підготовкою конкретних домовленостей у визначених секторах. Зеленський також привітав Асфуру зі вступом на посаду та запросив його здійснити офіційний візит до України.



Раніше Зеленський провів спеціальну нараду з керівництвом усіх регіонів за участі прем’єр-міністра Юлії Свириденко та урядовців. Основну увагу приділили підготовці до наступного опалювального сезону – насамперед у контексті безпеки.

