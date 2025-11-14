Головна Країна Політика
Президент призначив заступника командувача Нацгвардії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент призначив заступника командувача Нацгвардії
Острижний зустрів повномасштабне вторгнення РФ у складі загону особливого призначення «Омега»
фото: Facebook/НГУ

Валентин Острижний має звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валентина Острижного на посаду заступника командувача Національної гвардії України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №846/2025.

«Призначити Острижного Валентина Вікторовича заступником командувача Національної гвардії України», – йдеться в указі.

Президент призначив заступника командувача Нацгвардії фото 1

Полковник Валентин Острижний зустрів лютий 2022 року у складі загону особливого призначення «Омега», а згодом на посаді тимчасово виконуючого обов'язки заступника командувача НГУ (по роботі з особовим складом) він відповідав за роботу з особовим складом НГУ. У його віданні широкий спектр питань: від соціальної адаптації – до зустрічі звільнених з полону, від роботи психологів – до організації служби військових капеланів.

«Я дуже сподіваюся, що всі наші хлопці, які рахуються безвісти зниклими та перебувають в полоні найближчим часом повернуться до своїх рідних. Керівництво Національної гвардії України вживає всіх заходів, щоб це відбулося якнайшвидше. Ми завжди на зв’язку і готові надати відповіді на будь-які запитання», – заявляв Острижний.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив дію проєкту короткострокових контрактів із ЗСУ для громадян віком до 25 років. Тепер виплати можуть отримати й представники Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Президент призначив заступника командувача Нацгвардії
Президент призначив заступника командувача Нацгвардії
