Президент призначив заступника командувача Нацгвардії

Валентин Острижний має звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валентина Острижного на посаду заступника командувача Національної гвардії України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №846/2025.

«Призначити Острижного Валентина Вікторовича заступником командувача Національної гвардії України», – йдеться в указі.

Полковник Валентин Острижний зустрів лютий 2022 року у складі загону особливого призначення «Омега», а згодом на посаді тимчасово виконуючого обов'язки заступника командувача НГУ (по роботі з особовим складом) він відповідав за роботу з особовим складом НГУ. У його віданні широкий спектр питань: від соціальної адаптації – до зустрічі звільнених з полону, від роботи психологів – до організації служби військових капеланів.

«Я дуже сподіваюся, що всі наші хлопці, які рахуються безвісти зниклими та перебувають в полоні найближчим часом повернуться до своїх рідних. Керівництво Національної гвардії України вживає всіх заходів, щоб це відбулося якнайшвидше. Ми завжди на зв’язку і готові надати відповіді на будь-які запитання», – заявляв Острижний.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив дію проєкту короткострокових контрактів із ЗСУ для громадян віком до 25 років. Тепер виплати можуть отримати й представники Національної гвардії та Державної прикордонної служби.