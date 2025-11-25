Головна Країна Події в Україні
Нові санкції проти РФ, засідання «коаліції охочих». Головне за 25 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Нові санкції проти РФ, засідання «коаліції охочих». Головне за 25 листопада
фото: Офіс президента

Президент України підписав санкційний указ проти суден, які вивозили крадене українське зерно

Нові санкції проти РФ, засідання «коаліції охочих», до Києва прибула заступниця генсека НАТО. «Главком» склав добірку новин 25 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій. Під обмеження потрапили 56 суден, які належать РФ або причетні до обходу санкцій. Зокрема, вони у 2022–2025 роках незаконно заходили в тимчасово окуповані Росією порти України та вивозили українську продовольчу продукцію.

Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих Росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон. Крім того, значна частина суден уже перебуває під санкціями інших країн, зокрема Євросоюзу, США та Швейцарії.

Особи, які здійснювали ці заборонені Україною логістичні операції, отримували фінансову вигоду та сплачували податки до державного бюджету Росії, що давало змогу РФ фінансувати свою воєнну машину. Обмеження запроваджуються терміном на 10 років.

Засідання «коаліції охочих»

Сьогодні, 25 листопада, відбулося засідання «коаліції охочих». Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки Росія не зробить реальних кроків до зменшення бойової активності необхідно не припиняти підтримку України, зокрема зміцнювати ППО, зберігати санкції проти РФ і розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування шляхом підписання відповідного меморандуму

За словами глави держави, Російська Федерація щодня вбиває українців на фронті та обстрілює населені пункти. Доки тривають дипломатичні зусилля для завершення війни партнерам слід не забувати, що Україні щодня потрібна достатня оборонна підтримка.

Україна ввійшла до виконавчої ради Організації із заборони хімзброї

Україну, Словаччину та Словенію було обрано до виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) 2026–2028 роки. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що попри всі зусилля РФ, країни-учасниці зробили чіткий вибір: систематичний порушник Конвенції про заборону хімічної зброї не може впливати на керівний орган ОЗХЗ.

До Києва прибула заступниця генсека НАТО

До Києва прибула заступниця генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив з нею збільшення внесків в ініціативу Purl та пріоритетні потреби України.

Крім цього голова української дипломатії поінформував Шекерінську про наслідки ударів РФ по Україні проти ночі 25 листопада та поділився пріоритетними потребами Києва в посиленні протиповітряної оборони та інших спроможностей. Сторони погодилися, що російські удари суперечать мирним зусиллям, які просувають Сполучені Штати та Дональд Трамп. Вони також обговорили подальші кроки в мирному процесі.

Умєров анонсував візит Зеленського до США

Україна прагне, щоб візит президента Володимира Зеленського до США для обговорення плану завершення війни відбувся у листопаді. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, делегації України та США досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

«Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля Президента Трампа, спрямовані на завершення війни», – відзначив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Теги: Володимир Зеленський переговори перемир'я

