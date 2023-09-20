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Зеленський зустрівся з главою Євроради: про що говорили

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з главою Євроради: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Європейської ради Шарлем Мішелем
фото: Офіс президента

Президент України Зеленський та Шарль Мішель обговорили  стан виконання семи рекомендацій Єврокомісії щодо членства України в ЄС

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із главою Європейської ради Шарлем Мішелем на полях 78 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це очільник держави повідомив у соцмережі X.

«Обговорили стан виконання семи рекомендацій Єврокомісії щодо членства України в ЄС», – зазначив Зеленський.

Президент також поінформував Мішеля про ситуацію на полі бою. У цьому контексті політики наголосили на важливості оборонної підтримки України з боку Європейського Союзу.

«Особливу увагу ми приділили Формулі миру та Глобальному саміту миру», – додав очільник української держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».

Теги: Володимир Зеленський Європейський союз

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