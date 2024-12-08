Що потрібно діаспорі? Президент Світового Конгресу українців звернувся до влади

Павло Ґрод: «Для нас дуже важливе прийняття закону про множинне громадянство»

Президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод наголосив на важливості системної співпраці української влади з діаспорою. Він підкреслив, що українці за кордоном потребують доступу до освіти та можливостей для повернення в Україну. Особливо актуальним, за словами Ґрода, є ухвалення закону про множинне громадянство.

Про це він заявив у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

Президент Світового Конгресу українців розповів, що часто зустрічається із президентом України, з міністром закордонних справ, міністром культури, міністром освіти.

«Ми вітали ініціативу створення міністерства єдності. Побачимо, що з того буде. Ми не чекаємо на формальну консультацію, а активно закликаємо. Наприклад, для нас дуже важливе прийняття закону про множинне громадянство. Є багато чоловіків, які мають українське громадянство і виїхали 10-20 років тому. Їм сьогодні складно повертатися, щоб допомагати. Є пакет законодавства, яка з’єднає українців за кордоном з Україною», – сказав президент Світового Конгресу українців.

Павло Ґрод зазначив, що важливо зрозуміти потреби українців, які виїхали за останні 2,5 роки, адже нинішні знання про їхні виклики залишаються поверхневими. На його думку, якщо громадяни України не відчувають підтримки з боку держави, це ускладнює їхнє повернення. Такі люди мають бути впевнені, що держава про них дбає.

«Є серія різних проблем в українців, але, на жаль, наші посольства не мають достатньо ресурсів, щоб допомогти. Тому треба сильно підсилити консульські відділи. Треба допомогти і підсилити роботу тих вже громадських інституцій, які працюють. А також ми маємо краще попрацювати, щоб удосконалити мережу освіти. Але нас не треба організовувати, ми організовані. З нами треба працювати як партнери», – зауважив Ґрод.

Президент Світового Конгресу українців наголосив, що стратегія повернення біженців із-за кордону є багатовекторною. Водночас, за його словами, ключовими елементами цієї стратегії залишаються питання впровадження множинного громадянства та забезпечення якісної освіти для дітей:

«Якщо дитина загубить своє навчання в Україні, то вона не захоче повернутися. Як дитина не захоче повернутися, буде складно мамі повернутися. Як сім'я не повертається в Україну, то коли Україна переможе, чоловіки будуть виїжджати для возз'єднання з родинами. І це буде подвійна втрата для України».

Ґрод зауважив, що працює тісно з Міністерством освіти України, щоб спрощувати можливості здобувати освіту: «Статистика, яку ми отримали від Міністерства освіти: приблизно 600 тисяч дітей шкільного віку, які є за межами України, з яких десь половина вчаться в українських школах онлайн. Це велика втрата, бо вже половина може не повернутися. Це буде дуже складно».

«Ми працюємо з урядами світу, щоб вони допомогли створювати умови для повернення українців. Перше, важливо створити економічні умови для працевлаштування для українців, коли завершиться війна. Я переконаний, що в Україні будуть шалені економічні можливості. Ця відбудова від нас буде залежати. Тому я закликаю українців світу готуйтеся повертатися на відбудову. Треба здобувати знання, фах, досвід в таких галузях, які допоможуть у відбудові України», – підсумував Павло Ґрод.

Як повідомлялося, створення міністерства національної єдності сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що це інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції.

Раніше президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод зауважив, що важливо, аби у світі було розуміння, що війна в Україні, це не про територію, а про знищення українського народу. За його словами, коли в США новий президент, треба, щоб Європа була ще більш об'єднана і більше підтримки надавала Україні.