Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розсекречено місцезнаходження ППО, яке охороняє таємну резиденцію Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Розсекречено місцезнаходження ППО, яке охороняє таємну резиденцію Путіна
фото:https://apostrophe.ua

У своїй таємній домівці Путін може розкошувати та спати по-царськи

Російські журналісти знайшли установку ППО недалеко від ще однієї таємної резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Червоній Поляні, що у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє Telegram-канал «Команда Навального».

Російські журналісти з'ясували, що під захистом знаходяться не лише офіційні резиденції президента, а й місце його таємного відпочинку. Зокрема секретна зимова резиденція Путіна в Червоній Поляні, яка належить «Газпрому» та охороняється зенітно-ракетним гарматним комплексом.

Установка ППО «Панцир С-1» з'явилася нещодавно неподалік цієї резиденції Володимира Путіна в Червоній Поляні.

Як розповіли представники ЗМІ, ППО встановили на галявині біля дороги за один кілометр від резиденції, яка юридично належить публічному акціонерному товариству «Газпром». Насправді, стверджують розслідувачі, це є секретна зимова резиденція Путіна, куди він їздить, щоб кататися на лижах.

Шале «Ачіпсе», за даними розслідувачів, збудували до Зимових Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році. Тоді ж неподалік з'явилася резиденція екс-президента Дмитра Медведєва «Псехако».

Красиво жити – не заборониш

За словами журналіста Георгія Албурова, резиденція Путіна в Червоній Поляні розсташована території  у 20 га землі, має два будинки, корпус персоналу та вертолітний майданчик. У головній будівлі є чотири поверхи – два підземні та два над землею, загальна площа 3800 квадратних метрів.

3 фото
На весь екран

У регламенті безпеки шале зазначено, що небо над цим секретним об'єктом закрите для безпілотних літальних апаратів, які не мають дозволу від «відповідних державних органів». Натомість, згідно з внутрішніми документами для держохорони відпочиваючих на територію цієї формально газпромівської дачі «безперешкодно проходять» співробітники ФСТ.

У розслідуванні журналістів щодо шале «Ачіпсе» ще минулого року йшлось про те, стелять Путіну у цій резиденції теж по-царськи.

У буквальному сенсі цього слова. На постільній білизні італійського бренду Frette сьогодні сплять члени королівських сімей, власники супер'яхт та пасажири фешенебельного «Східного експресу».

Російські пенсіонери простіше навряд чи можуть собі дозволити двоспальний комплект моделі Floweres spray, який стоїть, як уся їхня пенсія за рік. Це вам не Іванівський ситець. Одну лише ковдру з гусячого пуху Cortina Frette, якою в «Ачіпсі» вкривають президента, для шале придбали майже за 140 тисяч рублів. Зате, як запевняють продавці, цей теплий, легкий і м'який молочно-білий виріб обшитий такою дихаючою довговолокнистою бавовною, яка «не тільки міцніша і ніжніша за звичайну, але й не поступається шовку в гладкості».

Для подачі в ліжко сніданку покоївки озброєні італійськими візками по 118 тисяч. На таку не соромно поставити посріблену кришталеву ікорницю Albi французької фірми Christofle, яка, згідно з рекомендаціями виробника, може вмістити «4,4 унції чорної ікри». А те, чим Путін, навпаки, дорожить, він може в «Ачіпсі» приховати у сейфі Valberg із зламостійким ключовим замком, покритим 24-каратним золотом.

За створення інтимної обстановки у шалє відповідають свічники Trianon за 275 тисяч від тієї ж Christofle. Для більш урочистої обстановки є виготовлені за спецескізами світильники, пофарбовані під золото та срібло, із кристалами Swarovski. Ціна лише одного замовленого в США екземпляра на п'ять лампочок – понад півмільйона рублів. А «сваровські» там розвішані по всьому будинку.

Зате при такому сяйві приємно милуватися на зібрану в резиденції колекцію середньовічних гобеленів (копії, щоправда, ручної роботи, класу люкс, від солідної італійської мануфактури). Милуватися на позолочені вази (по 187 тисяч рублів) та скляні глеки (168 тисяч рублів), на бронзові статуетки (на кшталт «Воїна» за 400 тисяч) та камінний годинник  за 500 тисяч російських рублів. 

А ще Путін, за бажання, може зіграти на роялі, але звісно,не російського виробництва. Судячи зі специфікації одного з контрактів рояль замовили у німецької фірми «Блютнер», однієї з найстаріших фабрик з виробництва фортепіано.

Ексклюзивна модель концертного інструменту Blüthner Nicolaus II за шість мільйонів рублів виконана в оригінальному дизайні з ручним оздобленням з північноамериканського клена та горіха. Як випливає вже з назви, вперше вона була виготовлена ​​для російського царя Миколи II.

Читайте також: «Броньовичок» Путіна: нові подробиці про особистий потяг диктатора

Теги: пенсіонери Газпром дороги путін модель Telegram пенсія ліжко золото

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ знешкодила фсбшну мережу, яка мала зірвати постачання західної зброї на лінію фронту
Речі, про які соромиться говорити Путін
29 березня, 10:45
Найвідомішим фільмом актриси став «Блакитна лагуна», який критикували за провокаційні сцени
В 10 років – зйомки в Playboy, в 13 – роль проститутки. Брук Шілдс зізналася, хто її до цього змушував
27 березня, 12:13
Ядерна риторика Путіна: МЗС зробило заяву
Ядерна риторика Путіна: МЗС зробило заяву
26 березня, 16:28
Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі
Міжнародний антиядерний рух засудив рішення Путіна щодо зброї в Білорусі
25 березня, 23:46
17 березня МКС видав ордер на арешт Володимира Путіна
Після ордера на арешт Путіна Росія хоче карати за співпрацю з судом у Гаазі
25 березня, 10:29
США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна
США розповіли свої очікування від зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна
20 березня, 19:41
Зірки у «голих» сукнях на вечірці Vanity Fair (фото)
Зірки у «голих» сукнях на вечірці Vanity Fair (фото)
13 березня, 17:36
Після інциденту міліція перекрила дорогу
У Росії мобілізований прийшов у військкомат з гранатою і погрожував підірвати (фото)
6 березня, 15:18
Кадиров не збирається помирати вже завтра
Що стоїть за чутками про смертельну хворобу Кадирова
5 березня, 10:13

Політика

У Гаазі розпочався суд над колишнім президентом Косово Тачі
У Гаазі розпочався суд над колишнім президентом Косово Тачі
Розсекречено місцезнаходження ППО, яке охороняє таємну резиденцію Путіна
Розсекречено місцезнаходження ППО, яке охороняє таємну резиденцію Путіна
Держдума вигадала, як «покарати» Міжнародний кримінальний суд
Держдума вигадала, як «покарати» Міжнародний кримінальний суд
Столтенберг пояснив, чим небезпечне зближення Росії з Китаєм
Столтенберг пояснив, чим небезпечне зближення Росії з Китаєм
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
Підрив пропагандиста у російському кафе: Путін відреагував
Підрив пропагандиста у російському кафе: Путін відреагував

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У Росії знову стався потужний землетрус: є руйнування
23K
Що сталося у Хмельницькому. Як Московська церква втратила шанс
22K
«Від роти нічого не залишилося». Окупант розповів про вдалу операцію ЗСУ (перехоплення)
17K
Як головний собор Хмельницького за день перейшов до ПЦУ. Репортаж
13K
Що українцям можна ввозити з-за кордону: роз'яснення митниці
11K
3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Сьогодні, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Сьогодні, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Сьогодні, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
Вчора, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Вчора, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту