Розсекречено місцезнаходження ППО, яке охороняє таємну резиденцію Путіна

У своїй таємній домівці Путін може розкошувати та спати по-царськи

Російські журналісти знайшли установку ППО недалеко від ще однієї таємної резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Червоній Поляні, що у Краснодарському краї РФ. Про це повідомляє Telegram-канал «Команда Навального».

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Російські журналісти з'ясували, що під захистом знаходяться не лише офіційні резиденції президента, а й місце його таємного відпочинку. Зокрема секретна зимова резиденція Путіна в Червоній Поляні, яка належить «Газпрому» та охороняється зенітно-ракетним гарматним комплексом.

Установка ППО «Панцир С-1» з'явилася нещодавно неподалік цієї резиденції Володимира Путіна в Червоній Поляні.

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Як розповіли представники ЗМІ, ППО встановили на галявині біля дороги за один кілометр від резиденції, яка юридично належить публічному акціонерному товариству «Газпром». Насправді, стверджують розслідувачі, це є секретна зимова резиденція Путіна, куди він їздить, щоб кататися на лижах.

Шале «Ачіпсе», за даними розслідувачів, збудували до Зимових Олімпійських ігор у Сочі у 2014 році. Тоді ж неподалік з'явилася резиденція екс-президента Дмитра Медведєва «Псехако».

Красиво жити – не заборониш

За словами журналіста Георгія Албурова, резиденція Путіна в Червоній Поляні розсташована території у 20 га землі, має два будинки, корпус персоналу та вертолітний майданчик. У головній будівлі є чотири поверхи – два підземні та два над землею, загальна площа 3800 квадратних метрів.

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У регламенті безпеки шале зазначено, що небо над цим секретним об'єктом закрите для безпілотних літальних апаратів, які не мають дозволу від «відповідних державних органів». Натомість, згідно з внутрішніми документами для держохорони відпочиваючих на територію цієї формально газпромівської дачі «безперешкодно проходять» співробітники ФСТ.

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У розслідуванні журналістів щодо шале «Ачіпсе» ще минулого року йшлось про те, стелять Путіну у цій резиденції теж по-царськи.

У буквальному сенсі цього слова. На постільній білизні італійського бренду Frette сьогодні сплять члени королівських сімей, власники супер'яхт та пасажири фешенебельного «Східного експресу».

Російські пенсіонери простіше навряд чи можуть собі дозволити двоспальний комплект моделі Floweres spray, який стоїть, як уся їхня пенсія за рік. Це вам не Іванівський ситець. Одну лише ковдру з гусячого пуху Cortina Frette, якою в «Ачіпсі» вкривають президента, для шале придбали майже за 140 тисяч рублів. Зате, як запевняють продавці, цей теплий, легкий і м'який молочно-білий виріб обшитий такою дихаючою довговолокнистою бавовною, яка «не тільки міцніша і ніжніша за звичайну, але й не поступається шовку в гладкості».

Для подачі в ліжко сніданку покоївки озброєні італійськими візками по 118 тисяч. На таку не соромно поставити посріблену кришталеву ікорницю Albi французької фірми Christofle, яка, згідно з рекомендаціями виробника, може вмістити «4,4 унції чорної ікри». А те, чим Путін, навпаки, дорожить, він може в «Ачіпсі» приховати у сейфі Valberg із зламостійким ключовим замком, покритим 24-каратним золотом.

За створення інтимної обстановки у шалє відповідають свічники Trianon за 275 тисяч від тієї ж Christofle. Для більш урочистої обстановки є виготовлені за спецескізами світильники, пофарбовані під золото та срібло, із кристалами Swarovski. Ціна лише одного замовленого в США екземпляра на п'ять лампочок – понад півмільйона рублів. А «сваровські» там розвішані по всьому будинку.

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Зате при такому сяйві приємно милуватися на зібрану в резиденції колекцію середньовічних гобеленів (копії, щоправда, ручної роботи, класу люкс, від солідної італійської мануфактури). Милуватися на позолочені вази (по 187 тисяч рублів) та скляні глеки (168 тисяч рублів), на бронзові статуетки (на кшталт «Воїна» за 400 тисяч) та камінний годинник за 500 тисяч російських рублів.

А ще Путін, за бажання, може зіграти на роялі, але звісно,не російського виробництва. Судячи зі специфікації одного з контрактів рояль замовили у німецької фірми «Блютнер», однієї з найстаріших фабрик з виробництва фортепіано.

Ексклюзивна модель концертного інструменту Blüthner Nicolaus II за шість мільйонів рублів виконана в оригінальному дизайні з ручним оздобленням з північноамериканського клена та горіха. Як випливає вже з назви, вперше вона була виготовлена ​​для російського царя Миколи II.