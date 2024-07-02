США отримають доступ до військових об'єктів неподалік Росії

Гельсінкі дозволили США використовувати військові об'єкти у Фінляндії

Фінський парламент 1 липня одноголосно схвалив Угоду про співпрацю в галузі оборони (DCA) між Фінляндією та США. Про це пише видання Yle.

Відповідно до угоди північноєвропейська країна відкриє 15 своїх військових баз для потенційного використання силами США, а також дозволить їм розміщувати у Фінляндії американських військовослужбовців, озброєння, боєприпаси та військове обладнання. Крім того, угода передбачає створення певних військових зон, що включають об'єкти, доступ до яких матиме лише американський військовий персонал.

Також влада Фінляндії дозволяє США перекинути на територію країни військову техніку та оборонну техніку, розмістити предмети постачання та інші матеріальні засоби. Крім того, американські військові можуть використовувати у Фінляндії літаки, судна та інші транспортні засоби американських збройних сил.

Виступаючи кілька місяців тому на симпозіумі Global Force, командувач Управління матеріально-технічного забезпечення армії США генерал-лейтенант Крістофер Мохан розповідав, що США планують створити у Швеції, Фінляндії чи Норвегії великий склад зброї.

Наприкінці червня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем'єр Швеції Ульф Крістерссон та президент Фінляндії Олександр Стубб домовилися про створення транспортного коридору, призначеного для перекидання військової техніки, та обговорили основні напрямки для зміцнення військової співпраці.

Угода створює основу для розширення операцій армії США у Північній Європі та її більш постійної присутності у Фінляндії, зазначає Yle.

Міністр оборони Антті Хакканен заявив, що DCA є значним поглибленням відносин між Фінляндією і США.

Сполучені Штати мають аналогічні угоди з більш ніж 20 країнами. Гельсінкі розпочали переговори щодо військової угоди з Вашингтоном після подання заявки на членство в НАТО у травні 2022 року.

До слова, ще навесні йшлось про те, що Фінляндія вивчає можливості розміщення військ Північноатлантичного альянсу та дій союзних сил на своїй території. Про це заявив новий командувач фінських Сил оборони генерал-лейтенант Янне Яаккола. Яаккола зазначив, що розробляються плани, як НАТО організовуватиме свою командну структуру та як союзні сили можуть діяти у Фінляндії.

Нагадаємо, влада Фінляндії заявила, що виділяє Україні чергову військову допомогу. Це вже 24-й пакет оборонної підтримки від країни. Пакет обійдеться Хельсинки приблизно в 159 млн євро.