Ізраїль та ХАМАС наблизилися до угоди про звільнення заручників – WP

Демонстранти в Тель-Авіві закликають звільнити ізраїльських заручників, утримуваних у Секторі Гази

Про угоду може бути оголошено протягом декількох днів

Уряд Ізраїлю та організація ХАМАС близькі до укладання угоди щодо звільнення десятків заручників. Про це інформує The Washington Post.

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За даними джерел видання в ізраїльському уряді, у разі, якщо буде погоджено останні деталі домовленостей, про угоду може бути оголошено протягом декількох днів.

Попередня угода передбачає звільнення ізраїльських жінок і дітей групами, одночасно з палестинськими жінками та молодими людьми, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

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Ізраїль хоче звільнити 100 жінок та дітей, але початкове число, ймовірно, буде меншим. ХАМАС заявив, що готовий звільнити 70 жінок та дітей. За словами ізраїльського чиновника, обмін полоненими супроводжуватиметься тимчасовим припиненням вогню на кілька днів.

Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові оприлюднили докази того, що підвал дитячої лікарні в Газі використовувався терористичною групою ХАМАС для приховування зброї та, можливо, утримання заручників, викрадених 7 жовтня.

Нагадаємо, ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. Терористи тікають на південь.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС.

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До слова, президент Ізраїлю Ісаак Герцог продемонстрував арабомовну версію автобіографічного маніфесту Адольфа Гітлера «Майн Кампф», яка, згідно з його тверджень, була знайдена на тілі бійця ХАМАСу в одному з приміщень в Секторі Гази.