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Швейцарія заблокувала передачу бронежилетів для ЗСУ, прикриваючись нейтралітетом

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Швейцарія заблокувала передачу бронежилетів для ЗСУ, прикриваючись нейтралітетом
Швейцарія знову прикривається нейтралітетом
фото з відкритих джерел

Швейцарія раніше повинна була передати шоломи та бронежилети для українських військ

Рада кантонів Швейцарії, яка є верхньою палатою парламенту, відхилила пропозицію Національної ради (нижньої палати) про передачу Україні захисного обладнання, зокрема шоломів та бронежилетів. Про це повідомляють швейцарські ЗМІ. 

Як стверджують журналісти, рішення прийняте у контексті давньої політики нейтралітету Швейцарії, яка забороняє пряму або непряму військову допомогу сторонам, що беруть участь у збройних конфліктах.

ЗМІ заявляють, що хоча нейтралітет країни був обговорюваний через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, парламент Швейцарії вирішив дотримуватися принципу не постачати військову техніку або матеріали, що можуть бути використані у воєнних діях. Однак країна продовжує підтримувати Україну гуманітарною допомогою, надаючи фінансові кошти для підтримки населення, яке постраждало від війни.

Це рішення викликало дискусії всередині країни щодо ролі Швейцарії на міжнародній арені та її здатності реагувати на поточні геополітичні виклики. Водночас, прихильники нейтралітету вважають, що цей принцип є важливою частиною ідентичності Швейцарії і не повинен бути порушений навіть у світлі війни в Україні​. В свою чергу президент Комісії з питань політики безпеки Швейцарії Вернер Зальцманн відповів, що «швейцарська армія не має достатньої кількості захисних жилетів для всіх солдатів і жодного шолома для цивільного населення». 

Нагадаємо, речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що його країна підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, навіть попри те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та не згадується підтримка територіальної цілісності України.

До слова, МЗС України висловило подив щодо рішення Швейцарії підтримати так званий «мирний план» Китаю та Бразилії, наголошуючи на відсутності логіки в цьому кроці.

Нагадаємо, раніше Швейцарський уряд визнав Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.

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Теги: армія статут президент населення парламент нейтралітет Швейцарія

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