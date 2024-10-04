Китайсько-бразильська «мирна ініціатива»: Швейцарія виступила із заявою

Швейцарія не підписувала комюніке щодо ініціативи «Друзі миру»

Швейцарія не змінювала своєї позиції щодо мирного врегулювання війни в Україні не змінилася. Про це заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Як зазначив дипломат, Швейцарія не підписувала комюніке після зустрічі, яку провели Китай та Бразилія щодо ініціативи «Друзі миру».

«Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції», – каже він.

За словами посла, позиція Швейцарії «залишається абсолютно чіткою». «Будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України», – пояснив дипломат.

Однак посол додав, що, на думку Швейцарії, варто розглядати всі мирні плани, «які поважають згадані основоположні принципи».

«І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН», – розповів він.

Бауманн пояснив, що саме відповідно до цієї позиції Міністерство закордонних справ Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами.

Крім того, на думку дипломата, це рішення було ухвалено тому, що Швейцарія вважає «важливим говорити про мир, коли триває війна, що спричиняє величезні страждання і жертви».

«І це те саме, що ми зробили в червні в Бюргенштоку, коли зібрали широке коло країн для того, щоб обговорити перспективи мирного процесу. Але позиція Швейцарії не змінилася. І нічого не повинно вирішуватися про Україну без України», – додав посол.

Раніше речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що його країна підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, навіть попри те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та не згадується підтримка територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Китай разом із країнами Глобального Півдня створив платформу «Друзів миру», яка займатиметься «політичним врегулюванням українського питання».

До слова, Угорщина доєднається до платформи «Друзі миру», яку організовують Китай та Бразилія. Мета ініціативи полягає у тому, щоб терміново розпочати мирні переговори для припинення війни в Україні.

Також президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту.