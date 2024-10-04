Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китайсько-бразильська «мирна ініціатива»: Швейцарія виступила із заявою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Китайсько-бразильська «мирна ініціатива»: Швейцарія виступила із заявою
Як зазначив посол, позиція Швейцарії щодо завершення війни в Україні «залишається абсолютно чіткою»
фото з відкритих джерел

Швейцарія не підписувала комюніке щодо ініціативи «Друзі миру»

Швейцарія не змінювала своєї позиції щодо мирного врегулювання війни в Україні не змінилася. Про це заявив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Як зазначив дипломат, Швейцарія не підписувала комюніке після зустрічі, яку провели Китай та Бразилія щодо ініціативи «Друзі миру».

«Я думаю, що тут виникло певне непорозуміння. Перш за все, Швейцарія не приєдналася й не підписала жодних комюніке після зустрічі, яку провели Китай і Бразилія минулого тижня на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. По-друге, ми були на зустрічі, але як спостерігачі. І третій важливий пункт: Швейцарія не змінила своєї позиції», – каже він.

За словами посла, позиція Швейцарії «залишається абсолютно чіткою». «Будь-яке рішення у відповідь на повномасштабну військову агресію Росії проти України має повністю поважати міжнародне право, Статут Організації Об'єднаних Націй і, зокрема, територіальну цілісність і суверенітет України», – пояснив дипломат.

Однак посол додав, що, на думку Швейцарії, варто розглядати всі мирні плани, «які поважають згадані основоположні принципи».

«І саме це ми бачили в підсумковому комюніке Першого глобального саміту миру в Україні, що відбувся у Швейцарії в червні. Цей саміт був побудований на попередніх дискусіях на основі української формули миру й інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву та Статуту ООН», – розповів він.

Бауманн пояснив, що саме відповідно до цієї позиції Міністерство закордонних справ Швейцарії вирішило брати участь як спостерігач у зустрічі, ініційованій китайською та бразильською сторонами.

Крім того, на думку дипломата, це рішення було ухвалено тому, що Швейцарія вважає «важливим говорити про мир, коли триває війна, що спричиняє величезні страждання і жертви».

«І це те саме, що ми зробили в червні в Бюргенштоку, коли зібрали широке коло країн для того, щоб обговорити перспективи мирного процесу. Але позиція Швейцарії не змінилася. І нічого не повинно вирішуватися про Україну без України», – додав посол.

Раніше речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що його країна підтримує «мирну ініціативу» Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, навіть попри те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та не згадується підтримка територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Китай разом із країнами Глобального Півдня створив платформу «Друзів миру», яка займатиметься «політичним врегулюванням українського питання». 

До слова, Угорщина доєднається до платформи «Друзі миру», яку організовують Китай та Бразилія. Мета ініціативи полягає у тому, щоб терміново розпочати мирні переговори для припинення війни в Україні. 

Також президент Сербії Олександр Вучич заявив, що війна в Україні продовжуватиметься ще 10 років і закінчиться за корейським сценарієм – мирним врегулюванням наявної лінії фронту.

Читайте також:

Теги: Швейцарія війна Китай Бразилія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол заявив, що Україні потрібно боєприпаси калібру 155 міліметрів
Посол повідомив, скільки боєприпасів отримала Україна у рамках чеської ініціативи
Вчора, 17:32
Вагенер пригадав Мінські угоди, а саме, що вони укладалися в «дуже складній політичній ситуації». За його словами, це приклад того, як не повинно бути і як не повинна працювати угода
Депутат Бундестагу назвав умову, за якої Україна має сідати за стіл переговорів із Росією
Вчора, 12:11
Сеітаблаєв є художнім керівникои підрозділу «ТрО медіа»
Ахтем Сеітаблаєв назвав свою військову посаду і розсекретив розмір зарплати
27 вересня, 14:10
Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня
Оборонна допомога від США на $7,9 млрд, обстріл Харкова КАБами. Головне за 26 вересня
26 вересня, 21:00
Зеленський заявив, що ротація військовослужбовців стала відчутнішою
Ротація в ЗСУ: президент зробив заяву
21 вересня, 12:11
У 2024 році бюджет німецької допомоги Україні становив близько 8 млрд євро
Reuters: Німеччина готує екстрену допомогу Україні через погіршення на фронті
19 вересня, 14:09
Ворог атакував Кропивницький дроном
У Кропивницькому прогримів вибух (оновлено)
18 вересня, 09:21
Понад 160 000 китайських дітей усиновили сім’ї по всьому світу з 1992 року, коли Китай вперше відкрив двері для міжнародного усиновлення
Китай закрив можливість міжнародного усиновлення своїх дітей
7 вересня, 01:30
Президент зазначив, що Україна завжди готова до обміну «всіх на всіх»
Зеленський пояснив, чому Україна не зацікавлена у російських територіях
5 вересня, 12:59

Політика

Китайсько-бразильська «мирна ініціатива»: Швейцарія виступила із заявою
Китайсько-бразильська «мирна ініціатива»: Швейцарія виступила із заявою
Війна на Близькому Сході: верховний лідер Ірану заявив, що не відступить від Ізраїлю
Війна на Близькому Сході: верховний лідер Ірану заявив, що не відступить від Ізраїлю
Відповідь на дії влади. ЄС припинив зустрічі на високому рівні з урядовцями Грузії
Відповідь на дії влади. ЄС припинив зустрічі на високому рівні з урядовцями Грузії
Лукашенко визвався «допомогти» Україні у відновленні
Лукашенко визвався «допомогти» Україні у відновленні
КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї
КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї
«ЄС може померти». Макрон попередив про небезпеку
«ЄС може померти». Макрон попередив про небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
21K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
13K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
11K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
9469
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
8069
Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua