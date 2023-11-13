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Один з потенційних кандидатів у президенти США від республіканців відмовився від участі в гонці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Один з потенційних кандидатів у президенти США від республіканців відмовився від участі в гонці
Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів президента США
фото з відкритих джерел

Тім Скотт розпочав кампанію з найбільшим бюджетом, однак не зміг знайти свою аудиторію та виділитися серед інших кандидатів

Кандидат від Республіканської партії на президентські вибори 2024 року, Тім Скотт знявся з передвиборчих перегонів президента США. Про це повідомляє Associated Press.

Сенатор Тім Скотт, один із кандидатів від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, оголосив у неділю ввечері про своє рішення вийти з перегонів. Він зробив це приблизно за два місяці до того, як в Айові розпочнуться попередні збори, які є першим етапом праймеріз.

Сенатор від Південної Кароліни зробив несподівану заяву у програмі «Недільний вечір в Америці» з Треєм Гауді. Скотт вирішив вийти з гонки, оскільки його рейтинги в опитуваннях не покращувалися, а на третьому праймеріз він не досяг успіху.

Незважаючи на те, що Скотт розпочав кампанію з найбільшим бюджетом, він не зміг знайти свою аудиторію та виділитися серед інших кандидатів.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти США від Республіканської партії й колишній віце-президент США Майк Пенс призупинив свою президентську кампанію через низькі результати опитувань і фінансові проблеми. 

До слова, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги на президентських виборах 2024 року швидко врегулює війну між Росією та Україною

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Теги: вибори Дональд Трамп партії Майк Пенс президент

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