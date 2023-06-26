Ердоган зрадів «деескалації» ситуації з Пригожиним і назвав причину

Турецький лідер боїться «можливої катастрофи» в Україні

Реджеп Тайїп Ердоган вважає гарним знаком припинення напруженості в Росії. Таку думку він висловив у телефонній розмові із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це заявили в управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини.

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Зокрема сторони обговорили останні події та ситуацію в Росії і відзначили, що припинення напруженості в Росії попереджає про катастрофи в Україні. Турецький лідер у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом окремо наголосив, що «деескалація ситуації в Росії запобігла незворотнім гуманітарним катастрофам на українській землі».

У ході переговорів також обговорювалося прийняття Швеції в НАТО. Було відмічено, що Туреччина продовжує дотримуватись конструктивну позицію в питаннях прийняття, Швеції до Альянсу.

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Нагадаємо, Путін в суботу пожалівся Ердогану на Пригожина, але той відреагував неоднозначно. Зокрема, російські ЗМІ відрапортували, що у телефонній розмові з російським колегою Володимиром Путіним Ердоган висловив повну підтримку російському диктатору. Натомість в управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини про телефонну розмову повідомили дещо інше. Зокрема на офіційному Twitter президента Туреччини немає ні слова про те, що Ердоган говорив про повну підтримку Путіна, але було сказано про готовність Туреччини до посильного внеску в якнайшвидше забезпечення миру в Росії.

Реджеп Тайїп Ердоган акцентував на важливості діяти зі здоровим глуздом і що ніхто не повинен отримувати вигоду з подій у Росії. «У цьому контексті президент Ердоган заявив, що ми як Туреччина готові зробити свій внесок у якнайшвидший дозвіл подій в умовах миру та спокою», – заявили в канцелярії президента Туреччини. Президент Туреччини висловив сподівання на «швидкий та мирний перебіг усіх процесів».

Нагадаємо президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у розмові із Путіним зазначив, що події, що відбуваються, – це внутрішня справа Росії. Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни. Це є основою безпеки суспільства та його успішного розвитку.