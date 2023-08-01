Звільнений заступник голови НАЗК закликав свого колишнього шефа піти у відставку

За словами Вишневського, однією з основних проблем на які звернула увагу комісія, стосуються недостатнього рівня прозорості роботи НАЗК

Андрій Вишневський: «За останній рік я є вже четвертим заступником, який звільняється з тих чи інших причин»

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков «не відповідає стандарту демонстрації високого рівня знань та професіоналізму». На думку ексзаступника голови НАЗК Андрія Вишневського, людина, яка має гідність, поважає себе і поважає людей, якими вона керує, мала б написати заяву і піти у відставку. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

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За словами експосадовця, найголовнішим критерієм оцінки роботи Нацагентства є «демонстрація головою НАЗК високого рівня знань, професіоналізму, лідерства та відданості роботі, що мотивує підлеглих і є прикладом доброчесності».

«Цей найголовніший, на мою думку, критерій, головою НАЗК Новіковим не виконаний – це встановлено і офіційно зафіксовано незалежною комісією. Так, у своєму висновку комісія і пише: «протягом оцінюваного періоду голова НАЗК не відповідав стандарту демонстрації високого рівня знань та професіоналізму». З моєї точки зору, людина, яка має гідність, поважає себе і поважає людей, якими вона керує, мала би після цього написати заяву і піти у відставку», – пояснив ексзаступник голови Нацагентства.

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Як пояснює Вишневський, Кабмін оприлюднив звіт за результатами зовнішньої оцінки діяльності НАЗК у 2020-2021 роках.

«Це – зовнішня незалежна оцінка, яка проводиться незалежною комісією, що створюється з трьох міжнародних експертів, кожні два роки відповідно до Закону про запобігання корупції. Хороша новина полягає в тому, що комісія не визнала роботу НАЗК неефективною, але погана – в тому, що комісія не змогла і визнати роботу НАЗК ефективною. І якщо тут говорити про деталі, то комісія оцінювала роботу агентства за дев’ятьма напрямами та 237 критеріями. Загальний результат, тобто «середня температура по палаті», така: 72% критеріїв – виконано, 28% – не виконано. Але це оманливе співвідношення, бо не всі критерії мають однакову вагу», – каже ексзаступник.

Зокрема, за словами Вишневського, однією з основних проблем на які звернула увагу комісія, стосуються недостатнього рівня прозорості роботи НАЗК. Також у відомстві присутні серйозні помилки в підходах до розроблення нормативно-правових актів, що регулюють роботу Нацагентства за різними напрямами.

«Суть в тому, що агентство, по суті, не діяло в правовий спосіб: замість того, аби керуватися наказами НАЗК, які зареєстровані в Мін'юсті і таким чином мають силу нормативно-правового акту, воно керувалося і продовжує керуватися методичними рекомендаціями. Що це таке – ніхто не знає, і тим самим створюється правова невизначеність і великі можливості для зловживання та недостатньої прозорості», – зазначає Вишневський.

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Як каже ексзаступник глави НАЗК, третя проблема, на яку вказує комісія, – недоліки в організаційній структурі відомства і в кадровій роботі.

«За останній рік я є вже четвертим заступником, який звільняється з тих чи інших причин. Непрозорими є процедури відбору персоналу, велика плинність кадрів», – розповів експосадовець.

Вишневський зауважив, ще однією величезною проблемою є проблема з підрозділом внутрішнього контролю.

«Підкреслю, що це – оцінка роботи за 2020-2021 роки, але вже тоді були ці проблеми. І в моєму кейсі оцю дисциплінарну справу проти мене фабрикувало якраз управління внутрішнього контролю, перевищивши, до речі, свої повноваження. Все це дуже серйозні зауваження», – сказав ексзаступник глави відомства.

Нагадаємо, 26 липня 2023 року, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Андрій Вишневський залишив свою посаду.

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На думку керівництва агентства, він «одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабінету міністрів законопроєкту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства». У «прощальній» заяві НАЗК йдеться, що одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану.

У Вишневського – своя версія подій. Він заявив, що його пропозицію щодо зняття законопроєкту схвалив сам голова агентства Олександр Новіков, і це навіть підтверджено документально – письмовою резолюцією керівника НАЗК. Вишневський впевнений: його звільнили безпідставно та незаконно. Погрожує відстоювати свою репутацію в суді.

Зі слів Вишневського, сама ця ситуація стала лише надуманим приводом, аби його позбавитися.

До слова, за словами ексзаступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Андрія Вишневського, з першого дня роботи в НАЗК у нього почали непорозуміння з очільником відомства Олександром Новіковим.