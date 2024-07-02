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Міноборони РФ заявило про збиття трьох дронів над Кримом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Міноборони РФ заявило про збиття трьох дронів над Кримом
Міністерство оборони РФ заявило про збиття дронів над територією Бєлгородської та Брянської областей, а також над територією Республіки Крим
фото з відкритих джерел

Українські Сили оборони вибухи у Криму у ніч на 2 липня не коментували

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що протягом минулої ночі знищили три безпілотники над тимчасово окупованим Кримом, а також по чотири на території Росії. Про це міноборони РФ повідомило на своєму офіційному каналі у Telegram.

«Протягом минулої ночі при спробі Київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів на території Російської Федерації черговими засобами ППО перехоплено та знищено чотири БпЛА над територією Брянської області, чотири БпЛА над територією Бєлгородської області та три БпЛА над територією Республіки Крим», — йдеться у повідомленні.

Українські Сили оборони поки що не коментували вибухи у Криму у ніч на 2 липня.

Нагадаємо, Сили оборони продовжують зменшувати бойовий потенціал та спроможності окупантів. Зокрема, українські захисники знищили російський центр космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Також повідомлялося, що кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України 27 червня  «вимкнули» в Криму касові апарати та зупинили рух по Керченському мосту. Про це повідомиляє «Укрінформ» з посиланням на джерело в розвідці.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уникає коментування останніх вибухи у тимчасово окупованому Криму та події у Дагестані. Диктатор скасував усі особливі звернення до народу.

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Теги: Крим Міноборони війна Міноборони РФ

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