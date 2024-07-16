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Коригувальник ракетного удару по Луцькому аеродрому отримав вирок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Коригувальник ракетного удару по Луцькому аеродрому отримав вирок
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на початку березня 2022 року
фото: пресслужба СБУ

З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив чоловіку 12 років тюрми

Агент ФСБ, який коригував ворожі обстріли Волині на початку повномасштабної війни, сяде в тюрму. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як зазначається, слідство СБУ встановило, що за координатами зловмисника 24 лютого 2022 року росіяни здійснили ракетний удар по військовому аеродрому поблизу Луцька. Після повітряної атаки РФ навідник передав окупантам інформацію про наслідки «прильоту».

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника на початку березня 2022 року. За даними слідства, зловмисником є 38-річний музикант місцевої філармонії, якого ФСБ дистанційно завербувала ще до початку повномасштабної агресії.

Тоді він приїхав до Москви, де зустрівся зі своїм російським куратором і отримав від нього агентурні завдання. Надалі комунікацію з ворогом фігурант здійснював через «зв’язкового». Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ.

Перед повномасштабним вторгненням зрадник приховано обійшов периметр військового аеродрому на Волині та позначив розташовані там техніку і об’єкти на електронній карті.

Підготовлений «звіт» агент направив до ФСБ через заздалегідь відпрацьований канал зв’язку у забороненій соцмережі «Вконтакте».

За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). З урахуванням співпраці зі слідством суд призначив йому 12 років тюрми.

Нагадаємо, Росія рано-вранці 11 березня завдала ракетного удару по військовому аеродрому в Луцьку. Аеродром загарбники вивели з ладу ще 24 лютого. Саме тоді відбулися перші його обстріли. Про це луцький міський голова заявив під час всеукраїнського телемарафону. На думку мера Луцька, реальної мети пошкодити військову інфраструктуру не було, тому що жодної загрози аеродром не становив. Адже він взагалі не виконував своїх безпосередніх функцій.

Теги: Луцьк аеродром СБУ

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