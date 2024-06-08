Чехія повідомила, скількох українських військових планує навчити цьогоріч

Торік чотири тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії

Чехія не планує направляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну

Чеська Республіка розглядає можливість проведення навчань для 4000 українських військових. Про це розповіла міністерка оборони Чеської Республіки Яна Чернохова, пише iDnes.

Очільниця оборонного відомства нагадала, що торік чотири тисячі військових з України пройшли навчання в Чехії, і підтвердила, що така ж кількість затверджена на цей рік.

«Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів», – сказала Чернохова та уточнила, що максимальна чисельність «зміни» складає 800 військових.

Водночас вона заявила, що Чехія не планує направляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну з огляду на географічну близькість військових полігонів у Лібаві, Оломоуці до сусідньої держави. За словами Чернохової, деякі країни розглядають таку можливість через віддаленість від України.

«Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кількасот кілометрів. Тому щодо Чехії я можу сказати, що ми нічого подібного наразі не плануємо і не готуємо», – сказала вона.

Нагадаємо, Чехія продовжує отримувати повідомлення від країн, які висловили намір взяти участь у її ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна наразі не бачить можливості розміщення в Україні чеських військових та інструкторів, але вважає, що Чехія вже багато робить для України в час війни.

До слова, українські біженці, які отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися на Батьківщину, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави.