Канцлер Німеччини назвав країни, яким загрожує нова агресія Росії

Фрідріх Мерц заявив, що Кремль уже готується до подальшого розширення агресії, а ознаки російського впливу Німеччина відчуває вже зараз

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія готується до подальшого розширення військової агресії в Європі. За його словами, потенційними цілями Кремля можуть стати країни Балтії, Молдова та інші європейські держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію політика

Глава німецького уряду наголосив, що російські плани виходять далеко за межі війни проти України. «Ми бачимо очевидну підготовку Росії до подальшої агресії. Вона виходить далеко за межі України: загрожує країнам Балтії, загрожує Молдові, загрожує іншим частинам Європи», – заявив канцлер Німеччини.

За його словами, Німеччина вже стикається з проявами російської гібридної діяльності. Зокрема, йдеться про диверсії, спроби шпигунства та кібератаки на критично важливу інфраструктуру. «Ми не живемо у стані війни, але ми вже не живемо й у мирі», – наголосив Мерц.

Канцлер зазначив, що саме через такі загрози Німеччина змушена швидкими темпами зміцнювати власні оборонні спроможності.

Водночас, коментуючи ризик того, що Росія може скористатися періодом переозброєння європейських держав, Мерц висловив упевненість, що НАТО зберігає достатній потенціал стримування. За його словами, серед союзників існує єдність щодо необхідності подальшого посилення оборони.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що литовська розвідка отримала інформацію про можливу підготовку Росією провокацій проти Польщі або країн Балтії. За його словами, йдеться не про масштабний військовий наступ, а про можливі точкові удари по об'єктах критичної інфраструктури з метою перевірити єдність країн НАТО.