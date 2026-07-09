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Кремль відреагував на заяву Трампа про закриття неба над Україною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль відреагував на заяву Трампа про закриття неба над Україною
Пєсков зазначив, що заяву Трампа про можливе закриття повітряного простору над Україною слід ретельно проаналізувати
фото: РИА

Пєсков: Раніше ніхто не обговорював тему закриття повітряного простору

Заява президента США Дональда Трампа про можливість закриття повітряного простору над територією України є новою, її ще належить проаналізувати. Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, передає «Главком».

«Це нова заява. Раніше таких заяв не було. Раніше ніхто не обговорював тему закриття повітряного простору. У будь-якому разі мова йтиме про те, що збройні сили країн НАТО діятимуть на території України. Це якраз те, проти чого проводиться спеціальна військова операція», – сказав Пєсков.

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За словами Пєскова, «це ще треба осмислити: наскільки це питання опрацьоване, між ким воно опрацьоване тощо».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть допомогти із закриттям повітряного простору над Україною, якщо в цьому виникне необхідність.

Журналісти запитали Трампа, чи готовий Вашингтон забезпечити закриття українського неба у разі нової російської агресії. «Якщо буде необхідно. Але, сподіваюся, нам не доведеться турбуватися про це після того, як ми укладемо угоду», – відповів президент США.

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Теги: війна Дональд Трамп Дмитро Пєсков

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