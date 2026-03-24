28 годин під вартою та примусові уколи: інкасатор «Ощаду» розповів нові деталі

Єгор Голівець
Єгор Голівець
28 годин під вартою та примусові уколи: інкасатор «Ощаду» розповів нові деталі
Інкасатор «Ощаду» розповів про жорстке затримання в Угорщині
Затриманий повідомив про дії силовиків і примусові процедури

Один із затриманих в Угорщині інкасаторів Ощадбанку Геннадій Кузнєцов заявив, що під час утримання його разом із колегами понад добу тримали у кайданках та застосовували примусові медичні процедури. Про це повідомляє «Главком».

За словами Кузнєцова, одразу після силового втручання їм одягнули кайданки та накрили голови мішками або балаклавами. Жодних процесуальних дій під час затримання не проводили – лише запитали про наявність зброї.

Інкасаторів доправили до приміщення Антитерористичного центру, де розмістили окремо для допитів. «Загальний час перебування команди в кайданках – більше 28 годин. З інкасаторів кайданки були зняті виключно на переході Захонь – Чоп, з моменту затримання вони знаходились в кайданках», – розповів Геннадій Кузнєцов.

Він також заявив, що під час утримання їм не надали доступу до консульської допомоги та адвокатів. «На наше прохання надати консульську підтримку й адвокатські послуги відповідали, що консул від нас відмовився і не прибуде, адвокатів вони знайти не можуть», – зазначив він.

За словами інкасатора, єдиною формальною слідчою дією була спроба допиту як свідка, однак після відмови від участі до нього застосували примусові заходи. «Після відмови від участі у даних слідчих діях до мене було застосовано захід примусового медичного впливу, під час якого була зроблена одна ін'єкція, і вже безпосередньо в лікарні ще внутрішньовенна ін'єкція», – заявив Кузнєцов.

Він додав, що після цього його стан погіршився, і його доправили до лікарні, де він перебував до повернення в Україну. Також, за його словами, до інших членів бригади застосовували психологічний тиск і фізичне насильство.

Під час повернення до України, як зазначив Кузнєцов, їх спочатку розвернули на кордоні, заявивши, що «Україна від вас відмовляється», однак згодом дозволили перетнути кордон.

Оформлення документів відбувалося без пояснень, а переклад здійснювався російською мовою. Через те, що інкасатори залишалися у кайданках, документи їм передавали без можливості ознайомлення.

Кузнєцов наголосив, що у правоохоронців не було підстав для затримання, оскільки вантаж був належним чином оформлений. «Що хотіли від команди – взагалі незрозуміло… вантаж був замитнений згідно з європейськими правилами і був у базі даних митних служб», – додав він.

На початку березня в Угорщині затримали інкасаторську бригаду Ощадбанку під час перевезення коштів. Раніше повідомлялося про можливе застосування примусових ін’єкцій і неналежне поводження із затриманими. Інцидент викликав резонанс та потребує з’ясування обставин на міждержавному рівні.

Читайте також

Угорський політик стверджує, що Україна та ЄС хочуть привести до влади в Угорщині проукраїнський уряд
Орбан написав листа Зеленському через «Дружбу»
26 лютого, 09:22
Атака на Кривий Ріг та затримання працівників «Ощадбанку» в Угорщині: головне за ніч
Атака на Кривий Ріг та затримання працівників «Ощадбанку» в Угорщині: головне за ніч
6 березня, 05:57
Лубінець звернувся до Угорщини
Захоплення інкасаторів Ощадбанку: Лубінець звернувся до угорського омбудсмена
6 березня, 13:16
Кулеба пов’язав загострення у відносинах з передвиборчою кампанією Орбана
Угорське загострення. Ексглава МЗС дав пораду українцям
6 березня, 23:48
Голова НБУ заявив про міжнародний шантаж через рішення Угорщини
Голова НБУ різко відреагував на рішення Угорщини щодо коштів Ощадбанку
10 березня, 19:13
Карина Кольб заявила, що її несправедливо звинуватили у проросійських поглядах
Скандал у monobank: клієнтка пояснила інцидент із начебто російським прапором
10 березня, 21:43
Під час виборчої кампанії в Угорщині помічені плакати з зображенням українського президента
Зеленський бере участь в угорських виборах? Фото політичної агітації вражають
13 березня, 09:48
Фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз у будь-якому разі надасть фінансову підтримку Україні
Кредит €90 млрд від ЄС: фон дер Ляєн запевнила Україну у фінансовій підтримці
20 березня, 02:51
Діяльністю іноземної агентури керував Золтан Андре
Встановлено особу угорського розвідника, який керував агентурною мережею на Закарпатті
Вчора, 15:46

28 годин під вартою та примусові уколи: інкасатор «Ощаду» розповів нові деталі
28 годин під вартою та примусові уколи: інкасатор «Ощаду» розповів нові деталі
ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я
ЗАЕС втратила основну лінію живлення: МАГАТЕ ініціювало перемир’я
Потрійні зарплати і мільйонні премії: держаудитслужба викрила схему на ДП «Документ»
Потрійні зарплати і мільйонні премії: держаудитслужба викрила схему на ДП «Документ»
У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото)
У Житомирі відкрився 12-й центр ментального здоров'я мережі «Повернення» (фото)
Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Дениса Сердюка
Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Дениса Сердюка
Росіяни зламали тисячі акаунтів посадовців та військових у Signal
Росіяни зламали тисячі акаунтів посадовців та військових у Signal

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
