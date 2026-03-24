28 годин під вартою та примусові уколи: інкасатор «Ощаду» розповів нові деталі

Затриманий повідомив про дії силовиків і примусові процедури

Один із затриманих в Угорщині інкасаторів Ощадбанку Геннадій Кузнєцов заявив, що під час утримання його разом із колегами понад добу тримали у кайданках та застосовували примусові медичні процедури. Про це повідомляє «Главком».

За словами Кузнєцова, одразу після силового втручання їм одягнули кайданки та накрили голови мішками або балаклавами. Жодних процесуальних дій під час затримання не проводили – лише запитали про наявність зброї.

Інкасаторів доправили до приміщення Антитерористичного центру, де розмістили окремо для допитів. «Загальний час перебування команди в кайданках – більше 28 годин. З інкасаторів кайданки були зняті виключно на переході Захонь – Чоп, з моменту затримання вони знаходились в кайданках», – розповів Геннадій Кузнєцов.

Він також заявив, що під час утримання їм не надали доступу до консульської допомоги та адвокатів. «На наше прохання надати консульську підтримку й адвокатські послуги відповідали, що консул від нас відмовився і не прибуде, адвокатів вони знайти не можуть», – зазначив він.

За словами інкасатора, єдиною формальною слідчою дією була спроба допиту як свідка, однак після відмови від участі до нього застосували примусові заходи. «Після відмови від участі у даних слідчих діях до мене було застосовано захід примусового медичного впливу, під час якого була зроблена одна ін'єкція, і вже безпосередньо в лікарні ще внутрішньовенна ін'єкція», – заявив Кузнєцов.

Він додав, що після цього його стан погіршився, і його доправили до лікарні, де він перебував до повернення в Україну. Також, за його словами, до інших членів бригади застосовували психологічний тиск і фізичне насильство.

Під час повернення до України, як зазначив Кузнєцов, їх спочатку розвернули на кордоні, заявивши, що «Україна від вас відмовляється», однак згодом дозволили перетнути кордон.

Оформлення документів відбувалося без пояснень, а переклад здійснювався російською мовою. Через те, що інкасатори залишалися у кайданках, документи їм передавали без можливості ознайомлення.

Кузнєцов наголосив, що у правоохоронців не було підстав для затримання, оскільки вантаж був належним чином оформлений. «Що хотіли від команди – взагалі незрозуміло… вантаж був замитнений згідно з європейськими правилами і був у базі даних митних служб», – додав він.

На початку березня в Угорщині затримали інкасаторську бригаду Ощадбанку під час перевезення коштів. Раніше повідомлялося про можливе застосування примусових ін’єкцій і неналежне поводження із затриманими. Інцидент викликав резонанс та потребує з’ясування обставин на міждержавному рівні.