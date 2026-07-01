ЗМІ: Україна запропонує Польщі спільного героя для Пантеону

У дипломтичних колах Польщі вже лунають побоювання щодо компромісного жесту Сибіги

Після ухвалення Верховною Радою України закону про Національний пантеон міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має відвідати Варшаву. Очікується, що він привезе союзникам компромісну пропозицію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wirtualna Polska.

Як зазначається, компромісна ідея може полягати в тому, щоб включити до пантеону генерала армії Української Народної Республіки Марка Безручка. Безручко разом із поляками окупував Київ у 1920 році та захищав Замостя від радянської влади. Замостя від радянських військ. Сьогодні на його честь названо, зокрема, сквер у варшавському районі Воля та кругове перехрестя у Вроцлаві.

Джерела видання в дипломтичних колах Польщі побоюються, що жест Сибіги виявиться «хитрим маневром» і не дасть жодної гарантії, що президент Володимир Зеленський «не вдасться знову до ескалації» у відносинах з Польщею, а до Пантеону не будуть запропоновані особистості, які можуть викликати роздратування у Варшаві, як-от командир УПА на Волині Клим Савур чи головнокомандувач УПА Роман Шухевич.

Нагадаємо, 1 липня парламент ухвалив закон, який передбачає заснування Українського національного пантеону.

До слова, у квітні 2026 року президент Володимир Зеленський повідомив про початок роботи зі створення Національного пантеону видатних українців. Згодом 28 червня, у День Конституції України, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт «Про Український національний пантеон».

Як повідомлялося, уряд Польщі розкритикував рішення Зеленського про Національний пантеон. «Дуже шкода, що Зеленський так вчинив. Була надія, що ми налагодимо наші відносини, а виглядає так, що буде ще гірше. Нам важливо дбати про польські компанії, які хочуть вести бізнес в Україні, але нинішня політика Києва цьому не сприяє», – сказав польський урядовець.