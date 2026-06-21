Ексочільник МЗС УКраїни Борис Тарасюк вирішив повернути державну нагороду Польщі

Тарасюк: Як людина, яка брала участь у відновленні відносин України з РП з 1990 року, вважаю, що нинішній президент РП руйнує відносини стратегічного партнерств

Борис Тараюск прийняв рішення про повернення польської нагороди на знак протесту проти дій президента Навроцького

Колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк у своєму дописі у Facebook повідомив про рішення повернути Великий хрест Ордена Заслуг Республіки Польща (Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP). Про це пише «Главком».

Дипломат пояснив свій вчинок протестом проти антиукраїнських дій чинного польського президента Навроцького. Зокрема, позбавлення найвищої державної відзнаки Польщі президента України Володимира Зеленського.

Експосадовець підкреслив, що брав безпосередню участь у налагодженні двосторонніх зв'язків ще з 1990 року. На його переконання, нинішній лідер Польщі фактично знищує стратегічне партнерство, яке сусідні держави вибудовували протягом останніх 35 років. Тарасюк також додав, що така деструктивна поведінка польського керівництва грає на руку Кремлю, де безумовно задоволені подібним розвитком подій.

«Цей крок відповідає раніше здійсненому мною демаршу з приводу рішення Сейму РП із несправедливим звинуваченням України у «геноциді» поляків. На знак протесту склав повноваження Голови групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Республікою Польща 22 липня 2016 року», – написав Тарасюк.

Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP (Велика хрест Ордена Заслуг Республіки Польща) – це I, найвища ступінь цивільної державної нагороди Республіки Польща. Цей орден було засновано 1974 року. Його головна мета – відзначення іноземців та поляків, які постійно проживають за кордоном, за видатний внесок у міжнародну співпрацю та розвиток відносин Польщі з іншими державами. Орден має 5 класів. Кrzyż Wielki (Великий хрест) є найвищим з них і традиційно вручається главам держав, прем’єр-міністрам або вищим дипломатам.

Як відомо, народний депутат і п’ятий президент України Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо перегляду нагородження президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Раніше від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма.

Увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Водночас колишній перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін висловився проти хвилі повернення польських державних нагород українськими посадовцями. На його думку, такі кроки можуть ускладнити відносини між Києвом і Варшавою та принести вигоду лише Росії.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.