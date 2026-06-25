Україна підписала угоди у сфері енергетики на понад мільярд євро

Шмигаль назвав головні завдання України у сфері енергетики

На полях Конференції з відновлення України у Ґданську підписано пакет із 28 міжнародних угод у сфері енергетики з партнерами з Європи, Північної Америки та Азії на загальну суму понад 1 млрд євро. Як інформує «Главком», про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль в етері телемарафону.

На Конференції з відновлення України підписано грантові угоди, кредитні домовленості, меморандуми та інвестиційні проєкти, зокрема постачання ядерного палива для українських АЕС від британської компанії, фінансування для «Нафтогазу» від американського банку та підтримку «Укренерго» з боку Європейського банку реконструкції та розвитку.

За словами Шмигаля, головні завдання України сьогодні – це підготовка до зими, розвиток розподіленої генерації та мобілізація міжнародної підтримки для енергетичного сектору.

«Напередодні у Ґданську провели засідання енергетичного Рамштайну. Доєднались нові партнери, зокрема Південна Корея. Загалом уже анонсовано понад 375 млн євро підтримки, з яких 175 мільйонів – внесок Сполучених Штатів. Це лише частина загального ресурсу, який спрямовується на підготовку до наступного осінньо-зимового періоду, – розповів віцепрем'єр-міністр.

За його словами, Україна підписала угоду з нідерландськими партнерами на 178 млн євро, які також спрямовуються на підготовку до зими та закупівлю енергетичного обладнання, зокрема газових турбін, трансформаторів і резервного обладнання. Крім того, уряд працює зі Світовим банком над Новою енергетичною стратегією України, візію якої спільно презентували на Конференції з відновлення.

«Ці рішення є частиною системної роботи з підготовки до наступної зими та посилення стійкості енергосистеми України. Це не просто фінансування окремих проєктів. Це інвестиція у стійкість України та у нову енергетичну архітектуру Європи», – наголосив Шмигаль.