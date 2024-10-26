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Антон Швець Блогер

Як центробанк РФ ламає МВФ?

glavcom.ua
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«Нещодавно була новина, що МВФ бажає відправити місію в РФ. Цю новину всі помітили, вона визвала осуд, і МВФ передумав»
ілюстративне фото: Depositphotos

Міжнародний валютний фонд «прогнувся» під Росію?

Знову про мою «улюблену» голову центробанку РФ Ельвіру Набіулліну. Як я і казав, вона один з найбільш технічних наших ворогів.

Останнім часом в РФ знову з’явилися чутки, що у Набіулліної проблеми і що вона бажає звільнитися. Звільнитися вона без сумнівів бажає, бо нічого не може зробити з реальною інфляцією, адже Путін підкупає населення грошами. Але вірити у відставку Набіулліної не варто.

На даний момент Набіулліна дуже чітко займається улюбленою справою Кремля – руйнуванням міжнародних інституцій.

Нещодавно була новина, що МВФ бажає відправити місію в РФ. Цю новину всі помітили, вона визвала осуд, і МВФ передумав, так би мовити. Але за цією новиною всі пропустили, що Набіулліна намагається призначити свою колишню першу заступницю Юдаєву представником (виконавчим директором) РФ в МВФ. Це частини однієї спецоперації, спроби РФ зламати тренд у фінансовому світі. Власне призначення Юдаєвої скоріше за все станеться 1 листопада. Хоча Юдаєва знаходиться під американськими санкціями.

Проси більше, отримаєш хоч щось. Звісно хтось може сказати, ну призначать і призначать, що тут такого. Але недооцінювати Юдаєву не варто, так само як і Набіулліну. Багато хто може вважати Юдаєву представником лібералів в РФ (смішно), а в самій РФ її звуть представником «окупаційного західного уряду». Це все фігня, в особистих розмовах, частина з яких стала публічною, вона топить за РФ і політику Путіна. Вона функціонер російської системи без сумнівів.

Але її образ на Заході відмінний від інших представників російської влади. Технократка, докторка філософії з економіки в МІТ, керівниця центру у московському центрі Карнегі, викладала у Стокгольмській Школі Економіки, ну і бонусом єврейка.

Звісно вона не буде розповідати західним економістам, що треба захопити Україну. Ви що. Вона буде казати, що санкції проти РФ шкодять світовій економіці, що це викликає ризик світової рецесії та розподіленню глобальної економіки на блоки. Ну от на неї наклали санкції, і як це допомогло? І до чого призвело? Вони буде казати, що замість Путіна в РФ до влади можуть прийти ще гірші, що давайте вже хоч якийсь мир і відновлення економіки і так далі.

І якщо місія МВФ в РФ була заблокована після заяви європейських країн, то призначення Юдаєвої здається вдалося проштовхнути. Пофіг на санкції. Тепер вона буде працювати у Вашингтоні та напрацьовувати шляхи обходу санкцій для РФ. Звісно українська сторона проти цього призначення, але ж МВФ це наднаціональна структура. Ну як ООН. Міжнародна. Ми ж тут не про політику, а про економіку. Треба зберігати можливість для діалогу. Ну короч, що я вам розповідаю.

Дуже сумно бачити таку кволість від МВФ у цьому питанні.

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Джерело
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Теги: росія МВФ економіка санкції путін

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Антон Швець

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