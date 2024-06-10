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Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси окупантів у Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони вразили зенітні ракетні комплекси окупантів у Криму
Протиповітряна оборона російських загарбників у Криму зазнала суттєвих втрат
фото з відкритих джерел

Після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300 та С-400

Сьогодні вночі, 10 червня, Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Як зазначає Генштаб, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300 таС-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

«Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена «високоефективною» протиповітряною обороною противника. Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат», – зазначає Генштаб.

Нагадаємо, на фронті фіксується просування російських окупантів у районах Куп'янська, Сіверська, Часового Яру, та під Авдіївкою.

Українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від міста Харкова на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Українська організація Frontelligence Insight заявила, що спостерігала невелику кількість російських підрозділів, які прибули поблизу Сумської та Чернігівської областей, і оцінила, що ці війська наразі не можуть досягти значних результатів, якщо ці підрозділи здійснять наземну атаку на Україну.

Як повідомлялося, обмежені дозволи США на удари по цілях в Росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору країни-агресорки на 16%.

До слова, попри те, що розвідка уразила багатоцільовий винищувач окупантів Су-57, Росія все ще має значний авіапарк, здатний виконувати різноманітні бойові завдання за допомогою керованих ракет та авіаційних бомб.

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Теги: ракета окупанти Крим війна Генштаб

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