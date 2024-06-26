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Усик відмовився від пояса IBF у надважкій вазі: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Усик відмовився від пояса IBF у надважкій вазі: деталі
Усик зробив подарунок для Дюбуа та Джошуа
фото: usykaa/Instagram

Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа

Український боксер Олександр Усик заявив, що відмовляється від звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Відповідну заяву опублікував в Instagram.

Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс. Тобто тепер вони зможуть провести поєдинок за титул IBF.

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

«Пояс IBF – мій подарунок вам на 21.09.2024. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик», – йдеться у дописі.

Після того, як Усик залишить титул IBF, то перестане бути абсолютним чемпіоном світу. У нього залишаться три титули – WBC, WBA та WBO.

Нагадаємо, що раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що Олександр Усик не збирається завершувати професійну кар'єру і жодного разу не говорив про своє бажання повісити рукавички на цвях.

До слова, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

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Теги: бокс Україна Даніель Дюбуа Олександр Усик Ентоні Джошуа

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